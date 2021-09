Novi zemljotres zabilježen u BiH

Prema prvim informacija zemljotres jačine 2,7 zabilježen je pet kilometara od Travnika odnosno 17 kilometara od Zenice na dubini od 10 kilometara, prenosi “Radio Sarajevo“.

Podsjetimo, jučer je u BiH oko 13:30 registrovan zemljotres jačine 4,2. Njegov intenzitet u hipocentru iznosio je 4,3 stepen po Richteru, 19 kilometara sjeverno od Zenice.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M2.7 in Bosnia and Herzegovina 40 min ago pic.twitter.com/YpCTDiJmGN

— EMSC (@LastQuake) September 9, 2021