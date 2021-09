Novalić: Sljedeće godine značajnije povećanje penzija

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić izjavio je da je neučešće BiH na EXPO Dubai katastrofa.

– To je, prije svega, privredna katastrofa. Ne pokazivati se tamo gdje se cijeli svijet pokazuje znači da ne postojite. Poslali smo ružnu poruku. Ako nas tamo nema, potencijalni investitori nas ne vide na mapi, neće komentarisati ni negativno ni pozitivno. U današnjem svijetu vi se morate nametnuti, a ne čekati da vas neko primijeti – kazao je Novalić za FTV.

Ističe da je više razloga za pad investicija u BiH, te da strane investicije u BiH nikad nisu bile pretjerano velike.

– Te investicije su bile 10 posto u portfoliju investicija i mi ih, da bi smo imali brži ekonomski rast, moramo osnažiti i privući strane investitore. Politika je definitivno najuticajnija na ekonomiju, na privlačenje stranih investicija. Ona najprije plaši, pa prema tome i uništava – rekao je.

Na pitanje zašto Turska tako puno ulaže u Srbiju, a zašto takomalo u BiH, Novalić odgovara:

– Radi se o privatnim investicijama uvijek, pa i iz Turske. Nebitno da li smo mi prijateljska zemlja sa Turskom ili smo u ne znam kakvim odnosima, privatni investitori gledaju samo tri stvari – koliko je zemlja stabilna, kakav je porezni sistem i kakvi su troškovi rada, te da li je to što rade sigurno. Mi u tom pogledu šaljemo negativnu poruku. Evo ovog momenta imamo zablokiranu državu, a strane investicije idu preko države. Možemo se složiti da je ovo sve jako kontraproduktivno, u tom smislu političke nestabilnosti na biznis i strane investitore. Mi bi svakako željeli privući više stranih investicija, ali oni moraju proći taj državni nivo i percepciju šta smo mi kao država, u tom političkom. A mi smo jedna vrlo složena država.

Novalić navodi da smo ušli u slobodno tržište svega, pa i kapitala.

– Ne možete govoriti o slobodnom tržištu kapitala, ako Komisija za vrijednosne papire ne funkcionira. A ne funkcionira iz banalnih razloga. Na prvi raspisan oglas nije se javio nijedan član srpske nacionalnosti, a po zako mora od 5 da bude 1. I onda dok je to sve ponovljeno došli smo u poziciju, uz spor rad parlamenata, evo tu smo gdje jesmo. Nadam se da će vrlo brzo, naredne sedmice, to definitivno biti riješeno. ali da nam škodi, škodi. Kao i sve drugo – kazao je.

Ističe da građani u FBiH nikada ne treba da budu zadovoljni ekonomskom situacijom.

– Uvijek od vlasti treba tražiti više. Mi bi smo definitivno mogli napredovati brže. Ali to je sve posljedica ovako krojene države koja de facto nije previše funkcionalna – rekao je Novalić.

Kao poteze Vlade FBiH na koje je ponosan Novalić ističe sve ekonomske poteze.

– Finansijski zakoni su donijeli potpunu likvidnost u Federaciji. Prije nas je nikada nije bilo. Niko nikome nije bio obavezan platiti, sada se plaća. Nema nelikvidnosti u Federaciji. Drugo,radno-pravno zakonodavstvo. Donijeli smo neki Zakon o radu i opšte kolektivne ugovore koji su bar spriječili napade na državu. Zatim neki zakoni kao što je penzioni zakon, Zakon o demobiliziranim borcima su riješili neka od najvažnijih socijalnih pitanja. Sad uz to ide i ono čime nismo zadovoljni. Nismo uspjeli dva fiskalna zakona donijeti – zakon o doprinosima i o dohotku koji bi smanjili obaveze poslodavcima i povećali zaposlenost i ekonomski rast. I moram priznati, još u reformskoj agendi nismo dvije stvari načeli, a to je reforma javne uprave, nakon što nam je zakon oboren odustali smo od toga i reformu pravosuđa. Poredali smo prioritete, nismo mogli sve. Nije bilo ni vremena niti mogućnosti da sve riješimo – kazao je.

Navodi da sve rezultate posmatra prema podacima, a ne prema percepciji.

– Zaposlili smo 51.000 ljudi u četiri godine. Prethodna Vlada je zadužila Federaciju milijardu i 400, mi smo vratili 600 miliona. Prethodna Vlada je postigla milijardu i 300 miliona GDP-a, mi smo postigli 4 i 300. To su rezultati od 4 do 6 puta veći. U ovom periodu je uglavnom rastao realni sektor. 2019. godina je bila najuspješnija federalna godina od njenog osnutka. Sve drugo nam je bolje danas nego što je bilo 2019. Jedino imamo depresiju na uposlenim i za to smo odvojili 50 miliona maraka – istakao je.

Zadovoljna radom Vlade

Novalić pojašnjava da potrošačka korpa ne postoji ni u EUROSTAT-u ni u našoj statistici.

– Ona je proizvoljna, mislim da ju je sindikat lansirao. To se u svijetu uopšte ne koristi. Koristi se index potrošačkih cijena i po tome, tačno je, deformaciju u zadnje vrijeme u javnom diskursu proizvodi poskupljenje ulja od 37% i piletine. Međutim, za isto vrijeme postoji krompir koji je jeftiniji 40%, gorivo je jeftinije 10 pfeninga nego 2019.”

Na konstataciju da 100 KM ove i 100 KM 2018. godine nemaju istu vrijednost premijer odgovara: “Zavisi šta kupujete. Ako kupujete ulje kupit ćete ga 37% manje. Ako kupujete gorivo dobit ćete ga 10% više.”

Kako kaže, u zadnjih šest godina index potrošačkih cijena je narastao 3,5%, te da je to ono što se šalje u međunarodne tokove.

– Plate su, za vrijeme nas, narasle 20%, 165 KM. Od 2019. kad je plata bila 919 KM, do sad, rast je 88 KM. Ali ukupno od 2015. 165 maraka. To je najveći rast plata u poslijeratnom periodu. Za privrednike najviše znače dva zakona koja sam prethodno spomenuo kao neuspjehe vlade.To je od 2019.na parlamentu i ja sam poslao urgencije i nadam se da će krajem septembra konačno doći na red ta dva ključna, kultna zakona.

Novalić kaže da je pretežno zadovoljan radom Vlade FBiH.

– Rekao sam da su nam greške što nismo ušli u rofermu javne uprave koja je veliki deformator stanja u društvu. I nismo ušli u reformu pravosuđa. Međutim, pravosuđe nam je, i kada smo mi slali šta želimo od pravosuđa, u smislu više privrednog napretka, oni su nam odgovorili da su oni nezavisni i da se mi u to ne možemo miješati. Međutim, ipak i oni moraju biti svjesni društvene stvarnosti. Nemoguće je da jedan privredni proces traje pet godina.

O saradnji sa ministrima unutar Vlade FBiH kaže da je oduvijek bila odlična.

– Ova Vlada u tehničkom smislu funkcionira potpuno. Nema refleksija onoga što se dešava na političkoj sceni na rad Vlade. Ministri su vrlo konstruktivni.

Tunel Hranjen će biti završen

Novalić ističe da je, kada je u pitanju Blok 7, potpisan ugovor s kineskim partnerom i da ga je Parlament odobrio, a Valada FBiH uradila svoj dio.

– U ugovoru stoji da će glavna tehnologija biti isporučena od strane General Electrica. I takav je ugovor potpisan. Sad imamo problem da se General Electric povukao iz tog posla. Čini se da je to početak priče na pravnom polju. Sad je pitanje kako mogu Kinezi provesti ugovor u kome nema glavne klauzule. Moraju sad postojati neke druge opcije. Problem je ko će biti odgovoran ukoliko se projekat krivo izvede. Ako ne bude bio taj projekt, biće projekt obnovljivih izvora. Uglavnom, moramo ići u tu energetsku priču – rekao je.

Ukoliko Autoceste kažu da se stalo s radovima u tunelu Hranjen, Novalić kaže da se nije stalo.

– Tunel Hranjen će biti završen, kao i veza Sarajevo-Goražde. Ova Vlada je prva koja je uopšte izdvojila novac da se to krene realizirat. Naišlo se na stanovite tehničke probleme, Vlada će detaljnu informaciju dobiti za sedam dana. Ali mogu reći da tunel Hranjen neće stati i veza Sarajeva i Goražda će se ostvariti – kazao je Novalić.

O optužbama bivšem direktora BH-Gasa na njegov račun, kaže da je gas samo jedan dio energetske politike.

– Sve je ovo uslovljeno odlukom Rusije da promijeni pravac snabdijevanja preko Ukrajine. To su globalni odnosi. Gospodin Salkić nema osnova za takve optužbe. Nama je pred Novu godinu došlo od Rusije pismo mi vas sad prebacujemo na Turski tok, imat ćete 5% jeftinije i potpišite ugovor do sutra. Mi smo diplomatskim putem reagirali i rekli ne možemo sutra, dajte nam do 1. aprila. I oni produžili do 1. aprila. Tad ponovo poslali ugovor i rekli od sutra se snabdijevate preko Turske. To je jedina istina. Sve ostalo je kreacija.”

Od 2016. u FBiH imamo suficit

Novalić ističe da su mjere Vlade koje su uvedene početkom pandemije rezultirale preživljavanjem pandemije u ekonomskom smislu.

– Pored toga imamo i suficit. Historija Federacije od njenog osnutka do 2016. godine je historija deficita. Od 2016. imamo suficit. Pa ga imamo čak i u godinama pandemije. To je odraz racionalne, izbalansirane politike upotrebe resursa i prihodne i rashodne strane. A mnogo važnije od suficita jeste naša dobra likvidnost koja garantira da nikada neće kasniti penzije, boračka i sva druga davanja koja Federacija daje. Garantira da će to biti u dan. Penzije su porasle čak i prošle godine 11 maraka. Ove godine nam zakon nije dopustio zato što smo prošle godine imali negativan GDP, ali smo dodali opet isti iznos od 120 KM kao pomoć za savladavanje ovih poskupljenja životnih namirnica. Sljedeće godine slijedi značajnije povećanje penzija, 15. aprila.

Novalić navodi da je Vlada u prvom mandatu, zaključno sa 2019. godinom, imala 60.000 zaposlenja.

– To je najradikalnije zapošljavanje od rata. Sve je to posljedica ekonomskih mjera. Za nas nije pitanje hoćemo li iduće godine živjeti bolje, nego koliko ćemo živjeti bolje. Federacija u maloprodaji troši 18 milijardi maraka. Mi smo, po tim podacima, u zadnjih pet godina povećali potrošnju u maloprodaji 27%. A tvrdimo da nas ima mnogo manje. Što znači da, kako smo uveli ekonomske mjere, imamo porast tog boljeg života – rekao je.

O kritikama opozicije da je ova Vlada najuspješnija u izvozu radne snage kaže da je to teško i složeno pitanje.

“Prvi razlog migracija je nesigurnost. Sve vrste nesigurnosti. I političke i ekonomske. Vi danas kad se zaposlite u Bosni niste sigurni da ćete raditi sljedeće godine. Drugi razlog je čisto ekonomski. Neko nema mogućnost da živi tu. Treći razlog je globalno povećano kretanje. Nama već fali radne snage. Moramo postati društvo vrijedosti i pravde.”

– Na pitanje kako se osjeća kao čovjek koji nerijetko jednom sedmično bude na optuženičkoj klupi Suda BiH, a poslijepodne u fotelji premijera Novalić odgovara:

– Nikome to nije ugodno. Međutim ja kad sam prihvatao ovaj posao računao sam i na to. Unazad svi premijeri su bili procesuirani, čak i predsjednik Federacije, i to za mene nije iznenađenje. Nastala je jedna afera, ja znam kako je nastala, ko su akteri. Završila se procesom u koji ja ne ulazim. Poštujem procedure države i potpuno vjerujem u pravosudni sistem i sve druge državne institucije.

Nisam se pokajao što sam ušao u politiku

Tvrdi da se nije okoristio od netransparentnu kupovinu respiratora.

– Ne samo od toga,nisam se ni od čega okoristio. Ja sam ovdje došao kao realiziran čovjek koji je sve svoje životne ciljeve ispunio. Ovo sam htio zato što sam bio jedan od kritičara Vlade i da ono što sam kritikovao provedem u Vladi. I nisam uspio u svemu. Ja, prije svega, u toj mjeri nisam toliko učestvovao u nabavci respiratora. Osim pisma namjere, koja sam slao i za vakcine. Ovo što sam do sada prisustvovao ročištima, kriminala nema.”

Kaže da je sa Denisom Zvizdićem na utakmici Veleža razgovarao isljučivo o Veležu.

– Poznato je da ja i kroz Vladu FBiH zadnje 3-4 godine potpomažemo Velež. Malo preko Grada Mostara, malo direktno, jer smo vidjeli tu izuzetnu energiju u tom timu. Sad je pokazuje i Tuzla City. Isključivo smo razgovarali možemo li proći u sljedeće kolo. I prošli smo. Nije tema bila politika niti ima potrebe – rekao je on.

Kaže da u planinu ide da se odmori i ne razmišlja ni o čemu.

Za kraj, Novalić ističe da se nije pokajao što se bavi politikom.

