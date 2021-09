Sve više Bišćanki se udaje za migrante: OD OSUDE DO ČESTITKI

– Sve više Bišćanki u zagrljaju migranata. Shvataju li one uopšte šta rade? Shvataju li da ovi ljudi na sve moguće načine pokušavaju doći do EU. Treba im bilo kakav papir i sve će uraditi za to. Sigurno imaju žene i djecu u državama EU ili u njihovim matičnim državama koje će kad tad dovesti kod sebe, a ove će Bišćanke nabiti nogom gu*icu. Još je dobro proći ako joj šta gore ne urade…

Uslijedile su stotine komentara – od osude, do podrške.

Skenirali smo samo dijelove od prepiske koja traje danima, a u njoj su glavni akteri I Bišćanke koje su se udale za migrante.

Facebook komentari