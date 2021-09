Ponovo raste rizik, Nedim Sladić najavio prognozu za narednih 7 dana

Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28°C, na jugu zemlje do 31°C.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 11°C, a najviša dnevna oko 25°C, prenosi Federalni hidrometeorološki zavod.

Od ove sedmice na vrijeme u našim krajevima utječe ogranak prostrane anticiklone čiji centar se smjestio nad istok Europe, a glavnina oblačnosti će se držati sjevernije i zapadnije od naše zemlje, s kojim će vremenske prilike biti stabilnije u odnosu na protekli period. Sa njene zadnje strane počet će utjecaj istočnog, a kako se bude spuštala prema obalama Crnog mora i jugoistočnog strujanja, dok s jugozapada Europe ponovo jača utjecaj grebena s kojim će se strujanje postepeno mijenjati prema četvrtku sa jugoistočnog na jugozapadno, uz postepen priliv sve toplijeg zraka. Ove sedmice ponovo temperature idu u natprosječne okvire za mjesec septembar, što će ponovo povećati rizik od požara u Hercegovini. Očekuje nas stabilno i suho razdoblje, obilje sunčanog vremena, a krajem sedmice i natprosječno toplo, prognoza je meteorologa Nedima Sladića koji se našalio budući da smo prethodnih dana svi priželjkivali tople dane.

-Ko je (ne)zadovoljan, neka podigne dva prsta, napisao je Sladić.

