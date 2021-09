Članovi parlamenta EU posjetili Memomorijalni centar Srebrenica

Memorijalni centar Srebrenica danas su posjetili članovi parlamenta Evropske unije i ujedno članovi ALDE paneuropske liberalne stranke u Evropi, koja ujedinjuje više od 70 nacionalnih stranaka članica iz 48 zemalja.

Kako je saopšteno iz Memorijalnog centra Srebrenica, predvođeni Ilhanom Kyuchyukom, vršiocem dužnosti kopredsjednika stranke ALDE i evropskim parlamentarcem, polaganjem vijenca i minutom šutnje na mezarju Memorijalnog centra, odali su počast svim ubijenim žrtvama genocida u Srebrenici.

“Nikada ne smijemo zaboraviti ono što se dogodilo u Srebrenici i u ime svih evropskih liberala htio sam doći ovdje danas da odam počast onima koji su stradali i onima koji su izgubili živote”, rekao je Ilhan Kyuchyuk. Dodao je i da je “Srebrenica bolan podsjetnik na to do čega ekstremni nacionalizam može dovesti i svi moramo nastaviti raditi na postizanju one Evrope u kojoj vidimo da nas nacionalnost, vjerska pripadnost i različitost kao dio našeg evropskog DNK čini jačima”.

Roman Jakič, predsjednik LIBSEEN-a i bivši ministar odbrane Slovenije, boraveći danas u posjeti Memorijalnom centru izjavio je da “oni koji ne razumiju zašto su svjetski sudovi presudili i potvrdili da je došlo do genocida, trebaju doći u Srebrenicu i saslušati svjedočenja i pogledati snimke i biće im jasno da je stvarno došlo do genocida nad bošnjačkim muškarcima i dječacima”.

Emil Kirjas, podpredsjednik Liberal International iz Sjeverne Makedonije, istakao je da su ovaj zločin počinili ljudi kojima se znaju imena i prezimena i da to nije nešto što se treba zaboraviti. Dodao je da živimo u vremenima kada ljudi pokušavaju izbrisati povijest i sjećanje, a da bi brisanje sjećanja na genocid u Srebrenici nanijelo samo vise boli. Prema njegovim riječima, takvi zločini se trebaju ne samo kažnjavati, već ih niko nikada vise ne smije ponoviti.

Facebook komentari