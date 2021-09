PRIPREMITE KIŠOBRANE: EVO KAKVO NAS VRIJEME OČEKUJE NAREDNA TRI DANA

U drugoj polovini dana postepeno povećanje oblačnosti. U poslijepodnevnim i večernjim satima lokalno može pasti malo kiše na području Hercegovine, zapadnim, jugozapadnim i centralnim dijelovima Bosne. Vjetar slab, u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12°C, na jugu zemlje do 16°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 28°C.

U nedjelju, 5.09.2021., u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ranim jutarnjim satima prolazno slaba kiša u Hercegovini i istoku Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14°C, na jugu zemlje do 17°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26°C, na jugu zemlje do 28°C.

U ponedjeljak, 6.09.2021., u Bosni i Hercegovini se očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 12°C, na jugu zemlje do 16°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 27°C, na jugu zemlje do 30°C. prenosi “Hayat“.

Facebook komentari