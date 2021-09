Nedim Sladić danas objavio prognozu i dobre vijesti: “Za sve koji planiraju godišnji”

“Lijep timing za sve one koji idu na svoj godišnji

Iako ova subota donosi priliv vlažnijeg zraka zapadnim strujanjem, za očekivati je da sa više oblačnosti i ove padavine koje detektuju prognozni modeli su zaista lokalne, pa je zaključak da će u većem dijelu zemlje izostati. Najveće šanse za kratki, slabi lokalni pljusak imaju zapadni dijelovi Bosne, dijelovi Hercegovine i centralna Bosna, naročito tamo gdje planine odreaguju na dotok vlage.

Na jedno vrijeme se pozdravljamo od padavina, naročito od 6.9. jer od iduće sedmice na vrijeme u našim krajevima utječe ogranak prostrane anticiklone čiji centar se smjestio nad istok Europe, a glavnina oblačnosti će se držati sjevernije i zapadnije od naše zemlje, s kojim će vremenske prilike biti stabilnije u odnosu na protekli period.

Sa njene zadnje strane počet će utjecaj istočnog, a kako se bude spuštala prema obalama Crnog mora i jugoistočnog strujanja, dok s jugozapada Europe ponovo jača utjecaj grebena s kojim će se strujanje postepeno mijenjati prema četvrtku sa jugoistočnog na jugozapadno, uz postepen priliv sve toplijeg zraka.

Iduće sedmice ponovo temperature idu u natprosječne okvire za mjesec septembar.

To bi značilo da bi prevladavalo većinom sunčano vrijeme, danju povremeno uz malu do umjerenu oblačnost, a da na jugu zemlje dnevne temperaturne vrijednosti ponovo idu i iznad 30 °C, a u većem dijelu Bosne iznad 25 °C. Paralelno s dnevnim rastu i jutrarnje temperature. Očekivani temperaturni rang od 6. do 12.09.

U Bosni je od 11 do 16, na jugu do 21, a dnevne od 26 do 31, na jugu do 33 °C.

Treba istaknuti da u nedjelju, ponedjeljak i utorak naša zemlja će se naći između sniženijeg pritiska sa jugoistoka i povišenijeg sa sjeveroistoka, pa će usljed razlike u pritiscima biti i razmjerno vjetrovito vrijeme, uz većinom umjeren istočnjak i sjeveroistočnjak.

Temperatura mora je od 23 do 26 °C duž Jadrana tako da bi more za većinu trebalo biti još ugodno za kupanje.

I prognozni model GFS i ECMWF su složni za gotovo najmanje 7 suhih dana u komadu od početka iduće sedmice“, poručio je Sladić putem Facebooka.

