Danas i sutra sunčano vrijeme, za vikend naoblačenje

U Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, prenosi Anadolu Agency (AA).

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od osam do 14, na jugu do 18, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 29 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu danas pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko 10, dnevna oko 23 stepena.

U petak će biti također sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od osam do 14, na jugu do 18, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 29 stepeni.

U subotu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u Hercegovini i u većem dijelu Bosne je moguć povremen i slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 19, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni.

U nedjelju, umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne razvedravanje. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusa.

