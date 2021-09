Magazinović: U RS se vodi kampanja između dva bloka čiji smo svi taoci

Dodao je da postoji problem koji trenutno otežava situaciju, a to je da opozicione partije iz Republike Srpske čekaju da lider vladajućeg SNSD-a i član Predsjedništva BiH Milorad Dodik napravi grešku, dok Dodik čeka da opozicija napravi grešku. prenosi “N1“.

– I jedni i drugi su u iščekivanju da one koji su im sa suprotne strane proglase izdajnicima. To je najveći strah koji postoji i to je razlog zašto se predstavnici iz RS-a u Predstavničkom domu nisu pojavili na sastanku – stava je Magazinović.

U Sarajevu je danas održan sastanak s predsjednicima svih klubova u Predstavničkom domu PSBiH na kojem se trebao dogovoriti dalje funkcioniranje tog najvišeg zakonodavnog tijela u zemlji, ali se na sastanku nisu pojavili predstavnici klubova stranaka koje dolaze iz bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska.

– Trenutno je kampanja u Republici Srpskoj između dva bloka čiji smo svi zajedno taoci. Ipak moj osjećaj je da bi i jedni i drugi napravili korak nazad, ali su u međusobnoj blokadi. To znači samo jedno, a to je da se Dodik i opozicija trebaju prigrliti i zajedno se vratiti u institucije jer niko to neće učiniti sam – stava je.

Građani neće dobiti platu?

Govoreći o ekonomskom aspektu i neusvajanju ovogodišnjeg budžeta, iznio je podatak da se u hiljadama broje građani i iz Republike Srpske koji zbog činjenice da krajem septembra ističe Odluka o privremenom finansiranju neće dobiti platu.

Mišljenja je da je potez predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH Denisa Zvizdića koji je sazvao današnji sastanak konstruktivan i odgovoran jer se sjednica mora održati i na njoj će se odlučivati, a ako neko sebe izuzme iz odlučivanja to je njegov lični stav.

Međutim, nije isključio mogućnost eventualnog parcijalnog odlučivanja i donošenje samo odluke o privremenom finansiranju, ali naglašava da je to i korak po korak povratak u institucije BiH što je, ističe, i cilj jer je pitanje samo “kako se vratiti, a ne izgubiti i ne biti izdajnik”.

Politički predstavnici bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska u državnim institucija odbijaju dolaziti na posao otkako je bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko nametnuo izmjene Krivičnog zakona BiH kojima se zabranjuje negiranje genocida.

