Priča Ammara Liđana: Vratio se iz Njemačke, ljetnu praksu obavlja u “Stolariji Kendić”

“Još tokom dodiplomskog studija vidio sam šta znači studirati u inostranstvu i živjeti u inostranstvu, pa sam 2019. godine donio odluku da napustim BiH i otišao sam u Njemačku, u grad Paderborn. Epidemija je promijenila okolnosti, te sam počeo istraživati opcije koje imam. Pojavila se prilika pri USAID-ovom projektu “Diaspora Invest” da pronađem priliku u BiH. Istovremeno, upisao sam master studije online putem. Nakon što sam prošli semestra proveo u Mariboru, već

naredni idem na Eskisehir Osmangazi Univerzitet u Turskoj. Dakle, stalna mobilnost vam nekako postane dijelom života, a ova prilika da se vratim u BiH i iskusim rad ovdje je nešto što će sigurno usmjeriti i moje razmišljanje o budućnosti. Dugoročno još nisam donio odluku o potpunom povratku u BiH, ali nikad se ne zna. Smatram da je život u BiH moguć, ali do ostvarenja cilja se lakše i brže dođe u inostranstvu”, dodaje Liđan.

Liđan upućuje da mladi iz BiH imaju prilike za mobilnost i razmjenu prema vani.

“Iz moje perspektive studija u BiH, Sloveniji i Austriji, smatram da postoje različite mogućnosti u sve tri države. BiH je dio Erasmus+ mobilnosti, i Univerziteti nude opcije studija u državama skoro cijele Evrope, u potpunosti finansirano od strane Evropske Komisije. Pored Erasmus+ programa, postoje još i Erasmus for Young Entrepreneurs (Erasmus za mlade poduzetnike), CEEPUS program, kao i Mevlana program za studij u Turskoj. Ono što sam ja primjetio da je naprednije u Njemačkoj, Sloveniji i Austriji jeste da imate više mogućnosti za praksu ili rad tokom studija, kao i više privilegija/subvencija”, napominje Liđan.

No, pored svih tih programa, kao posebno iskustvo ipak ističe DiaWorks Summer Internship.

“Zahvaljujući USAID-ovom imam čast i mogućnost da provedem mjesec dana u BiH i obavim praksu koju nikad nisam imao mogućnost obaviti dok sam bio u BiH. Kompanija u kojoj obavljam praksu je Kendić Stolarija iz Velike Kladuše na poziciji administrativnog službenika. Ovakav vid prakse i programa bi trebao biti integralni dio srednjoškolskog i visokoobrazovnog kurikuluma u obrazovnim institucijama u BiH, i nadam se da će jednog dana i postati obavezan, gdje će svako imati priliku da prođe kroz ono što bi trebao biti sastavni dio učenja, a to je praksa. Ovim putem bih htio poručiti mladim ljudima u BiH da iskoriste svaku mogućnost koja im se nudi, studij, mobilnost, učenje stranog jezika, umrežavanje, rad na sebi, te da ne očekuju ni od koga ništa. Ukoliko nema opcija u BiH, ne plašite se mobilnosti i ne mislite da je svako kretanje ‘trajno’ i konačno. Napravite plan/cilj gdje se vidite za godinu, dvije, pet godina i radite sve da ostvarite taj cilj”, zaključuje Liđan.

