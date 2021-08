U BiH danas stiže rashlađenje: Evo kakve nas temperature očekuju narednih dana

Temperature zraka u 8 sati (°C): Bjelašnica 12; Bugojno, Drvar 13; Jajce, Livno 14; Grude, Ivan-sedlo, Zenica 15; Sanski Most 16; Sarajevo 17; Tuzla 18; Bihać 19; Gradačac, Mostar 22; Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 944 hPa, na normali je i lagano opada.

BIOPROGNOZA: Prije podne će biti ugodnije, u drugom dijelu dana biometeorološke prilike postepeno će se pogoršavati usljed približavanja promjene sa zapada. Moguće su meteoropatske reakcije poput glavobolje, promjene raspoloženja, reumatskih bolova, u noći problemi sa snom. Nešto povoljnija slika će biti na jugu zemlje.

Danas će na sjeverozapadu Bosne preovladavati pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa lokalnim pljuskovima. U ostatku Bosne pretežno vedro uz postepeno naoblačenje tokom dana. U Heregovini sunčano uz malu oblačnost. Prema kraju dana ili u večernjim satima u većem dijelu Bosne se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren u zapadnim područjima Bosne i u Hercegovini jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 22 do 28, u centralnim i istočnim područjima Bosne do 33, na jugu zemlje do 36 °C.

U Sarajevu prije podne sunčano. Poslije podne postepeno naoblačenje. Dnevna temperatura oko 32 °C.

U utorak: U Bosni oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini sunčano uz umjeren porast naoblake poslije podne praćen pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 24, a dnevna od 17 do 24, na istoku Bosne do 28, a u Hercegovini od 28 do 34 °C.

U srijedu: Oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 22, a dnevna od 13 do 19, na jugu od 20 do 25 °C.

U četvrtak: U centralnim i istočnim područjima Bosne pretežno oblačno vrijeme uz postepeno ravedravanje poslije podne. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 °C. prenosi radiosarajevo

