Sutra nam stiže kiša, ali samo u nekim dijelovima zemlje

Temperature zraka u 14 sati: Bjelašnica 15, Ivan-sedlo 26, Livno i Tuzla 30, Bugojno, Grude, Neum i Sarajevo 32, Sanski Most i Zenica 33, Bihać i Gradačac 34 i Mostar 36 stepeni.

Sutra ujutro na sjeverozapadu Bosne očekuje se pretežno oblačno, a u ostatku zemlje pretežno vedro. U ostatku dana u Bosni porast naoblake, a u Heregovini sunčano. Poslijepodne ponegdje u Krajini je moguća slaba kiša, a u večernjim satima u većem dijelu Bosne.

Vjetar slab do umjeren u zapadnim područjima Bosne i u Hercegovini jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 36 stepeni.

U Sarajevu prijepodne sunčano. Poslijepodne postepeno naoblačenje. Jutarnja temperatura oko 16, dnevna oko 30 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH. prenosi “Radiosarajevo“.

