Poruka patrijarha Porfirija “braći muslimanima, katolicima i pravoslavcima”

Govorio je i o odnosu sa drugim vjerama i nacijama, te o odnosu prema strancima.

“Ja znam da obični ljudi imaju potrebu za normalnim životom, imaju potrebu za razumijevanjem. Neka svako bude ono što jeste, neka se svako moli Bogu na svoj način, ali svako da poštuje onoga drugoga. Sada ću reći vama ovdje sabranima, ali i braći pravoslavnim hrišćanima Srbima, i braći muslimanima, Hrvatima, katolicima, musimanima-Bošnjacima. Imamo mi vjekovno iskustvo zajedničkog života.

Nisu nama potrebni izdaleka sa raznih strana, najčešće samozvani mirotvorci. Ne kažem da nema i iskrenih. Ali među njima ima onih koji ne razumiju naš koncept života, naše međusobne odnose, naš identitet, a Boga mi neću dokazivati ima i onih koji imaju svoje interese sa kojima se naši interesi ne poklapaju”, kazao je patrijarh srpski.

Interesi naši jesu da svako bude ono što jeste, dodao je.

“Ako je pravoslavni hrišćanin Srbin da to bude i jeste. Ako je Bošnjak musliman da to bude i zaista jeste. Ako je Hrvat katolik da to jeste i ostane… Ali da mi imajući iskustvo zajedničkog života međusobnog poštovanja i iskustvo komšija, rodbinskog preplitanja, zajedničke ekonomije, kulturoloških međusobnih uticaja – da preduprijedimo svakako da nam nameće svoje koncepte života, mirenja.

Da, možda ponekad jeste potreban medijator, ali ne onaj koji je isključiv, koji nas smiješta u svoje kontekste. Upotijebio sam riječ ‘semantičke logore’, izmšljajući definicije za jedne da bi jedni bili protiv njih, a sutra će definicije za druge da bi prvi bili protiv ovih. Da ne budemo ono što jesmo, da se ne slažemo jedni sa drugima u mjeri u kojoj je to moguće. Mnogima odgovara. E, nećemo braćo i sestre nikada pristati na to, da neko kaže meni ko si ti… i da jednom narodu koji vijekovima živi sa drugim narodom da mu neko kaže ko je drugi narod koji je njegov komšija”, jasan je bio patrijarh SPC Porfirije. prneosi “N1“.

Inače, prije sastanka sa političkim predstavnicima Srba u Doboju, Njegova Svetost Patrijarh srpski primio je 17. avgusta 2021. godine u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu Njegovu Ekselenciju Thomasa Schiba, ambasadora Savezne Republike Njemačke u Republici Srbiji.

Predstojatelj Srpske Pravoslavne Crkve i ambasador Njemačke su razgovarali o aktuelnim problemima i izazovima sa kojima su suočeni narodi na Zapadnom Balkanu. Patrijarh Porfirije je naglasio da se moli Bogu da vlada mir među ljudima i da se svi problemi rješavaju u miru.

Ambasador Schib je upoznavši patrijarha Porfirija sa razvojem odnosa između Njemačke i Srbije na kulturnom, umjetničkom, međuvjerskom i ekonomskom planu, istakao da ga raduju nastupi patrijarha koji širi vjerske poruke mira i ljubavi preko potrebne regionu, saopšteno je iz Patrijaršije.

