Kiše više nema, stiže šesti toplotni talas, oglasio se i najpopularniji bh. meteorolog Sladić: “Još jedan talas, dva i snijeg će…”

Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 22, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 34 °C.

U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 13, dnevna oko 27 °C.

I u naredim danima prognozirani su sunčano vrijeme ali novi rast temperatura.

U petak se očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 34 °C. Za vikend još toplije – u subotu će dnevne temperature ići do 36, a u nedjelju do 37 °C.

Na novi toplotni val koji po svemu sudeći slijedi, na šaljiv način se na svojoj Facebook stranici osvrnuo i bh.meteorolog Nedim Sladić koji je napisao ‘Još jedan val, dva i snijeg će’

Prethodno je istakao da će period sa nešto ugodnijim temperaturama zraka, potrajati eventualno još dva dana nakon čega ponovo slijedi novi priljev sve toplije zračne mase iz oblasti Mediterana, a što će uvjetovati povratak onog pravog ljeta.

Potvrdio je da se o novom, šestom toplotnom valu može govoriti. Međutim…

“Vidjet ćemo kako će se stvari posložiti u vidu parametara koji se moraju ispuniti za šesti toplotni val, a to znači da pet dana zaredom temperatura zraka prelazi pet i više stupnjeva po definiciji tehničkih specifikacija Svjetske meteorološke organizacije. Šta to znači? Prosječna temepratura u većini gradova BiH se kreće između 26 i 29 stupnjevai. To su neke uobičajene vrijednosti. Sve iznad 31 u Bosni, a preko 33 stupnja u Hercegovini se smatra početkom toplotnog vala”, kazao je Sladić za N1.

Što se tiče perioda pred nama, istakao je da, nažalost, kiše više nema, te da se relativno sušan period nastavlja i u rujnu.

Facebook komentari