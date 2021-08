I danas na snazi narandžasti meteoalarm zbog vrućina, evo kada se očekuje osvježenje

U našoj zemlji danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 26, a dnevna od 35 do 41 stepen, prognozira Federalni hidrometeorološki zavod.

Upaljen je narandžasti meteoalarm što znači da je vrijeme opasno.

Sutra oblačno, ponegdje s kišom

Slično kao u proteklom periodu, ugodnije u prijepodnevnim satima, potom vruće i sparno, uz nadprosječne temperature zraka. Približavanje poremećaja u sjeverozapadnim i istočnim područjima će dodatno uticati na povećanje tegoba kod hroničnih bolesnika i osjetljivih osoba.

Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim slaba kiša je moguća ponegdje na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne pljuskovi i grmljavina se očekuju u centralnim, istočnim, jugozapadnim područjima Bosne i u sjevernim područjima Hercegovine. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 25, a dneva u Krajini od 18 do 22, u ostatku Bosne od 23 do 29 stepeni. U Hercegovini dnevna temperatura zraka od 28 do 34.

Grmljavina i pljuskovi u srijedu

U srijedu jutro i prije podne u Bosni pretežno oblačno sa kišom u većini područja. Poslije podne prestanak padavine i postepeno razvedravanje. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 19 do 25, na jugu od 28 do 33 stepena, piše “Avaz“.

Facebook komentari