U Sarajevu danas treća Bh. povorka ponosa pod sloganom “Otpor s margine”

Treća Bh. povorka ponosa bit će održana danas u Sarajevu, a početak šetnje zakazan je za 12 sati u parku Safeta Isovića. Učesnici će Povorke koja se ove godine održava pod sloganom “Otpor s margine” nastavit će šetnju ulicama Koševo i Maršala Tita prema Trgu BiH.

Učesnici Povorke moraju ispuniti epidemiološke uvjete odnosno pokazati neki od sljedećih dokumenata: negativan PCR test (ne stariji od 72 sata), negativan antigenski test (ne stariji od 24 sata), potvrdu o prebolovanom koronavirusu (ne stariju od šest mjeseci), potvrdu o primljenoj vakcini (stariju od 14 dana), potvrdu o revakcinaciji.

Na zahtjev organizatora, Ministarstvo saobraćaja KS dalo je saglasnost za privremenu izmjenu režima saobraćaja od 7 do 14 sati u 37 ulica. prenosi “Avaz“.

Privremena izmjena režima saobraćaja podrazumijeva obustavu motornog i pješačkog saobraćaja, kao i zabranu parkiranja na trasi kretanja učesnika Povorke te dijelovima još 35 drugih ulica koje gravitiraju ovoj trasi.

Regulaciju toka saobraćaja na dijelu potpune obustave saobraćaja i na raskrsnicama na kojima se saobraćaj usmjerava na alternativne pravce vršit će pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo.U zavisnosti od brzine, odnosno dinamike odvijanja ovog događaja, te procjene operativnih organa MUP-a KS, na svim raskrsnicama na kojima se planira kretanje njegovih učesnika, policijski službenici MUP-a KS će vršiti povremena propuštanja vozila, kao i izlaze sa parking površina unutar zone privremeno izmijenjenog režima saobraćaja do najkraće tačke spoja sa ulicom neometanog saobraćaja.Taksi štandovi koji se nalaze na trasi održavanja događaja, privremeno će se izmjestiti na prvi susjedni, a koji nije u zoni obuhvata privremene izmjene režima saobraćaja.

Po zahtjevu Organizacionog odbora inicijative “Iskorak”, a radi održavanja događaja „Anti-lgbt protest“, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo dalo je saglasnost za privremenu obustavu saobraćaja na trasi kretanja učesnika ovog događaja, i to u ulici Maršala Tita – dionica od raskrsnice sa ulicom Kaptol do raskrsnice sa ulicom Kulovića, danas od 11 do 12:30 sati.Privremenu izmjenu režima saobraćaja vršit će pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo, koji će saobraćaj preusmjeravati na alternativne pravce, a to su:- Pravac Baščaršija-Ilidža: Katedrala – Petrakijina – Mehmed Paše Sokolovića – Čekaluša – Bolnička – Stjepana Tomića – Tunel “Ciglane” – Halida Kajtaza – Prva transferzala – Zmaja od Bosne.

Facebook komentari