Muhamed Fazlagić podržao Bh. povorku ponosa: U subotu smo s vama

“Predrasude su prisutne u svim kulturama. One su često posljedica neznanja ili nedovoljnog kontakta s ‘nepoznatim’. Iako postoji puno faktora koji utječu na stvaranje homofobnih, transfobnih i bifobnih predrasuda, predrasude prema LGBTIQ osobama dovoljno su snažne da dovode do stigmatizacije LGBTIQ osoba i čine ih osobito ranjivom skupinom”, navodi Fazlagić.

Poručuje kako Građanski savez od prvog dana pruža podršku LGBT zajednici te je naglasio kako će se to nastaviti i u budućnosti.

“Povorka ponosa je protest protiv nejednakosti i kršenja ljudskih prava LGBTIQ osoba (lezbejki, gej, biseksualnih, trans, interspolnih i queer osoba) i predstavlja borbu protiv sveprisutnog nasilja. Građanski savez od prvog dana svog postojanja pruža podršku LGBT osobama, ne želimo da vaša svakodnevnica bude nevidljiva, u subotu smo sa vama”, izjavio je predsjednik Građanskog saveza Muhamed Fazlagić.

Bh. povorka ponosa bit će održana 14. augusta u Sarajevu s početkom u 12 sati. prneosi “Klix“.

