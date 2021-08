U Sarajevu u subotu protesti zbog održavanja Bh. Povorke ponosa

Po zahtjevu Organizacionog odbora inicijative “Iskorak”, a radi održavanja manifestacije “Anti LGBTIQ protest”, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo dalo je saglasnost za privremenu obustavu saobraćaja na trasi kretanja učesnika ovog događaja, i to u ulici Maršala Tita – dionica od raskrsnice sa ulicom Kaptol do raskrsnice sa ulicom Kulovića, u subotu, 14. augusta 2021. godine, u vremenu od 11:00 do 12:30 sati.