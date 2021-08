Dodik od medija u RS-u i Srbiji traži da Schmidta ne oslovljavaju visokim predstavnikom

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik pozvao je danas medije i javnost u Srbiji da Christiana Schmidta ne nazivaju visokim predstavnikom, jer se lažno predstavlja kao visoki predstavnik i na tu funkciju je došao nelegitimno.

– Visoki predstavnik ne postoji. Ovaj sadašnji ne može da bude prihvatljiv. Po medijima u Srbiji vidim da se često pominje termin visoki predstavnik. To nije tačno i molim vas da ga u Srbiji ne nazivate tako – rekao je Dodik u Beogradu na tribini “Inckov zakon – kraj Srpske ili raspad BiH”.

Srpski član Predsjedništa BiH je rekao da Schmidt glumi da je visoki predstavnik i da će morati da preduzme nešto snažno i jako da bi pokazao da jeste, ali da će se vidjeti da nije.

Dodik kaže da sve što se dešava u vezi sa institucijom visokog predstavnika u BiH od međunarodnog faktora okupljenog oko Velike Britanije i Amerike, uz još neke zemlje, predstavlja odmazdu prema Republici Srpskoj.

– Mislim da tome dolazi kraj. Na kraju krajeva nije ni /američki predsjednik Džozef/ Bajden nešto što će dugo da traje. On ima mandat još tri godine, pa ćemo sačekati. Možda se pojavi neki novi Tramp. Ako se pojavi neki novi Tramp, u prvoj godini /njegovog mandata/ treba proglasiti nezavisnost Republike Srpske i onda ćemo vidjeti dalje – rekao je Dodik.

On je rekao da je uvjeren u postojanje Republike Srpske i u to da će Srpska jednog dana, uz slaganja minimalnih međunarodnih političkih konstalacija, biti nezavisna država, jer BiH nema šansu i nije uspjela da oživi masovnom vojnom, političkom i finansijskom akcijom koja se dešavala u prošlosti.

Dodik je ukazao da nikada nije bilo manje povjerenja u BiH kao što je to danas i naglasio da postoji uvjerenje muslimana da samo oni danas imaju pravo u BiH.

– Naravno, to je jedna iluzija koju sami šire i koja nigdje neće biti ostvarena. U suštini, ništa ne mogu da urade u Banjaluci, a mi možemo da uradimo u Sarajevu u političkom smislu. Oni bilduju mišiće na toj priči i na toj prevari za svoj narod – rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH je naglasio da su Srbi državotvoran narod, a da to Bošnjaci nisu, te podsjetio da su ga u Sarajevu prijavili kada ih je nazvao podanicima.

– Јesu podanici, jer kako ćete objasniti situaciju da dolazi čovjek da upravlja vama, a vi njemu pravite spektakl, postavljate crveni tepih i prihvatate ga kao namjesnika. To je neshvatljiva stvar, za razliku od nas Srba koji to nikada nismo prihvatili ni kada su dolazili sa oružjem ni bez njega. Nećemo ni sad i to je razlika – rekao je Dodik.

On je ukazao da je stoga važno pričati da u BiH ne možemo živjeti zajedno.

– Zašto ne pričamo da možemo da živimo jedni pored drugih i odvojeno u BiH. Mislim da bi to bila veća garancija Balkanu, nego ovako stalno trvenje iz koga može da ispadne neka varnica – rekao je Dodik.

On je naveo da strancima u BiH nisu valjali ni Radovan Karadžić, ni Ratko Mladić, ni Dragan Kalinić, niti jedan drugi funkcioner u Republici Srpskoj od kada ona postoji.

– Јa sam provlačen kroz 14 procesa sa istom optužbom da sam lopov i kriminalac i nikada mi ništa nisu pronašli. Hajde pronađite ili prestanite da o tom pričate. Evo, ponovo se priča, pa će opet nešto da izmislite – rekao je Dodik.

On kaže da se ljudi optuže, diskvalifikuju, pa prođu dvije godine, propadnu porodice, i samo se traže podanici.

– Ima ljudi koji na to ne pristaju i neće da pristaju i to je taj mehanizam na kojem oni hoće da sačuvaju Bosnu. To je nemoguće – rekao je Dodik.

On je naglasio da generacije koje danas stasavaju nemaju nikakve veze sa BiH i načinom života od ranije i drugačije su formirali svoju svijest.

– Mogu Britanci da nađu nekih šest, sedam Srba, Hrvata, Bošnjaka, pa da kažu, vidite kako su lijepi i zgodni, pričaju isto i tako dalje, ali to je dramatična manjina koja se ne može ni u procentu izraziti. Apsolutne većine su podjeljene i nemaju dodira – rekao je Dodik.

On kaže da se ni Јugoslavija nije mogla sačuvati, a kamoli BiH.

– BiH je jedan ozbiljan koncentracioni logor. Za razliku onih gdje postoje žice i ne daju da izađu, ovdje su otvorili granice i rekli – bježite, zato što im tamo trebaju mladi ljudi da rade, a nama bi ovdje ubacili migrante – rekao je Dodik.

S tim vezi, Dodik kaže da se Srpska suprostavila pokušajima da se migranti stacioniraju na njenoj teritoriji, te da je zbog toga za strance “nekooperativan i treba da bude sklonjen”.

– Imam pravo da branim naše interese. Imam pravo da kažem šta Republici Srpskoj odgovara, a šta ne odgovara. Osim toga, mi smo organizovali sistem u kojim se ni jedan migrant ne može pojaviti na prvo viđenje u Srpskoj. On je prepoznat i deportivan prema Federaciji BiH – rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH ističe da ne gubi osjećaj za realnost, ali da sva dobra volja koju je imala Srpska ništa nije dala, već se samo gubila još više.

– Ovako, kako stvari stoje, namješteno je da izgubimo još. Izgubiti još znači da nema Republike Srpske – rekao je Dodik, piše RTRS.

