U NAREDNIM SATIMA SKLONITE SE NA SIGURNO: SNAŽNO NEVRIJEME DOLAZI U BIH

Blažević je istakla da je trenutno na snazi promjena vremena pa tako i na prostorima Bosne i Hercegovine, premješta se fronta koja će u narednim satima sa sobom povući hladniji zrak što znači da će doći do pada temperatura.

Sve je to trenutno u toku i imamo dosta nestabilnosti koje se sa zapada Bosne i Hercegovine preko centralne Bosne premještaju narednih sati ka sjeveroistoku. Sjever i sjeveroistok Bosne je dosta kritičan narednih sati kada govorimo o lokalno izraženijim pljuskovima koje može pratiti grmljavina. Dosta slično kao i tokom one protekle promjene vremena kada je područje Bihaća isto tako poharao dosta intenzivan vjetar. Tako bih upozorila stanovnike sjevernih i sjeveroistočnih dijelova Bosne da u narednim satima može biti izraženijih pljuskova lokalno obilnijih sa grmljavinom. Može na trenutke biti i snažnih naleta vjetra te pojave grada. Najbolje je narednih nekoliko sati boraviti na sigurnom i kloniti se šatora te biti negdje na otvorenom – pojasnila je Blažević.

Dodala je da je ovo jedna zaista intenzivna, ali dosta kratka promjena vremena.

Još sutra može biti povremenih pljuskova na prostoru Bosne i Hercegovine, no čini se da bi se već u danima vikenda situacija mogla stabilizovati i da ćemo ponovo imati toplije, ljetne prilike, slične onima koje smo imali dosad. Još ćemo malo pričekati za jasniju sliku vremena da li ćemo ući u peti po redu toplotni val, ali u svakom slučaju nakon ove kratke promjene vremena, vrućina se ponovo vraća – dodala je.

Istakla je i to da je teško prognozirati koliko će još biti toplotnih valova u nastavku ljeta, ali je naglasila da će oni usljed toplije klime oni biti sve žešći i sve duže trajati.

To ima velike posljedice po ljude. Vidjeli smo također na prostoru sjeverozapada SAD-a da je bilo i žrtava toplotnih valova jer oni postaju sve smrtonosniji i izazivaju veliki toplotni stres ljudi, životinja i biljaka što može utjecati na poljoprivredu, kvalitetu zraka i imat će velike socioekonomske posljedice i to je sve nešto sa čime ćemo se morati u budućnosti suočavati i prilagođavati klimatskim promjenama te samim time i polako početi mijenjati infrastrukturu – naglasila je Blažević.

Komentarisala je i trenutnu aktivnost više požara u Evropi, među kojima su i oni u Hrvatskoj te i na području Bosne i Hercegovine. prenosi 2Hayat“.

Vatrogasci u Hrvatskoj su uglavnom uspjeli ugasiti taj požar kod Trogira i to je bila posljedica velike suše i toplotnog vala. I dalje je velika opasnost od šumskih požara na području Hercegovine i u sve toplijoj klimi ti požari će biti samo razorniji i destruktivniji. To je nešto sa čime ćemo se morati također suočavati, a požari u Turskoj i Grčkoj su daleko rašireniji i oni spadaju u one koji se više i ne mogu gasiti već se radi na evakuaciji stanovništva. Kod nas se i dalje praktikuje to gašenje, ali ukoliko oni u budućnosti budu razorniji onda ćemo se morati prilagođavati toj evakuaciji stanovništva – ispričala je meteorologinja za N1.

Govoreći o nastavku ljetne sezone istakla je da se može očekivati još toplotnih valova.

Imali smo velika temperaturna odstupanja za august tako da sigurno možemo očekivati da ćemo dočekati i taj peti toplotni val. Znamo da i vrijeme u septembru može nalikovati ljetu iako ulazimo klimatološki u jesen. Međutim, bitno je da će biti još toplotnih valova i da ćemo se nažalost još morati suočavati s požarima i želim reći da se stanovništvo i lokalno i turisti moraju edukovati kako bi se što bolje izborili s promjenama vremena. Apelovala bih na ljude da slušaju meteorologe kada ih upozoravamo – poručila je Blažević.

