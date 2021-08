PROMJENA VREMENA BIT ĆE VRLO SNAŽNA: METEOROLOG NEDIM SLADIĆ NAJAVIO NOVE VREMENSKE NEPRILIKE U BOSNI I HERCEGOVINI

Sutrašnji (današnji, op. „SB“) dan starta dosta dinamično, a stanovnici Hercegovine će nakon dužeg perioda izgledno vidjeti kišu, no iskreno se nadam da će to biti više ona dobroćudna nego maligna u vidu nevremena. Posljedica je to produbljene visinske doline koja iz Đenovskog zaljeva odmiče dalje prema istoku. Naša područja nalaze se s prednje strane ovog sistema u kojem se nalazi i snažna temperaturna razlika usljed vrelih zračnih masa sa jugoistoka i svježijih sa sjeverozapada – u takvim okolnostima prevladava dosta snažno jugozapadno visinsko strujanje s kojim pristiže vlažan i nestabilan zrak, dok u prizemnom sloju atmosfere se nalazi ciklonalno polje u Jadranu u odmicanju dalje prema sjeveroistoku, te utjecaj hladne fronte položene sjevernije od naše zemlje s kojom strujanja pri nižim slojevima divergiraju prema zapadnom i sjeverozapadnom uz curenje svježijeg zraka sa sjeverozapada”, poručio je meteorolog Nove BH Nedim Sladić na društvenim mrežama.

Dugo je vremena trebalo da se napiše neka podrobnija analiza, a zaključci su sljedeći:

Promjena vremena bit će vrlo snažna, ali ne tako dugotrajna budući da su brzine vjetrova po svim visinama ogromne. Pojednostavljeno, ovo nevrijeme protutnjat će našom zemljom za svega par sati i do kraja dana će se gotovo posvuda smiriti. Podjednako, kako je to slučaj ljeti, sva područja neće biti zahvaćena padavinama, što je zapravo lokalni karakter padavina. Ono što zabrinjava jesu visoke vrijednosti parametara nestabilnosti (CAPE, LI, SRH, SHEAR, SWEAT, K, TT, BRN, etc). Snažan smicaj vjetra duž atmosferskog stuba povećava vjerovatnoću za vrtložne formacije, naročito na otvorenom dijelu srednjeg i južnog Jadrana gdje se pored snažnih mjestimičnih neverina očekuju i pijavice. Za kopno to pak znači vrlo lijepo razvijene kvazilinearne linije konvektivnosti, odnosno squall linije koje donose nerijetko izraženije padavine i grmljavinu, a nerijetko i snažna nevremena koju prati tzv. shelf oblačna formacija ispred koje imamo prethodno jak vjetar.

Ono što mogu zaključiti iz svega je sljedeće – promjena vremena pred zoru će najprije zahvatiti sjeverozapadna područja i potom se širiti do prijepodneva na zapad i jugozapad zemlje donoseći kišu, pljuskove i grmljavinu, mjestimičnu pojavu grada te prolazno snažan vjetar. Intenzivnije padavine se prognoziraju na zapadu Bosne te u dijelovima južne Hercegovine gdje je vjerovatnoća snažnijeg grmljavinskog nevremena vrlo visoka, s kojim u kratkom vremenskom periodu nerijetko može pasti i više od 20 litara kiše po kvadratnom metru.

To je zapravo i posljedica velike dostupne količine toplotne energije koja se nakupljala već dugi niz sedmica i curenja svježije zračne mase sa sjeverozapada. Uzdignuti zrak s podloge topliji je od okolnog, a daljnim hlađenjem, širenjem i kondenzovanjem dolazi i do obilnijih izljeva koji su sutra izgledni, sudeći prema direkciji strujanja na stubu 700-925 hPa (750 metara – 3 kilometra) oko i sjevernije od Mostara, često skoncentrisani uz okolne planine gdje će orografija povećati hlađenje uzdignutog zraka i pojačati padavine. Povremeno jačih pljuskova i grmljavine bit će i u sjevernim predjelima Hercegovine i zapravo čini se kako će glavnina događaja biti skoncentrisana na područje južnije od Sarajeva prema Hercegovini. Na sjeveru čini se kako ova promjena vremena će biti manje izražena, ali i ovdje parametri nestabilnosti su vrlo izraženi, s kojim će biti izraženijih pljuskova i grmljavine u uskim squall linijama, naročito prijepodne i prema sredini dana, kada će promjena vremena odmicati prema Srbiji s kojom će se glavnina premjestiti na istok. Ipak, od poslijepodneva treba očekivati postepeno smirivanje vremena i smanjenje naoblake, najprije na zapadu i jugozapadu, potom i prema srednjoj i istočnoj Bosni, dok istovremeno kako ciklona odmiče ka sjeveroistoku u noći dolazi do novog naoblačenja sa sjevera koje će se premjestiti zajedno s oslabljenom hladnom frontom preko sjeveroistočne, istočne i centralne Bosne donoseći rijetko u petak ujutro i prijepodne slabe, mjestimične pljuskove poslije čega slijedi jačanje zračnog pritiska s kojim se naoblaka smanjuje, a to je uvod u stabilizaciju vremenskih prilika i stabilan te ponovo vruć vikend, kako će ponovo prema našim područjima jačati termobarički greben. prenosi “Hayat“.

Ako pogledamo temperaturu, prisutnost umjereno tople zračne mase nad našom zemljom odrazit će se na temperature koje će i sutra biti niže nego proteklih dana – većinom dnevne u rasponu od 23 do 29 u Bosni, a na jugu Hercegovine do 33 °C, zaključuje Sladić.

Facebook komentari