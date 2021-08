Komšić: Dodik vrijeđa, a Vučić smiruje, gledamo isti scenarij

“Kako godine prolaze, sjećanje blijede. Izrasla je jedna nova generacija. Dolaze nove generacije koje se ne sjećaju vremena kroz koje je ova zemlja prolazila. Odbrana Igamana kao strateški važnog vojnog objekta, a ne samo planine u tom trenutko, strateški važnog jer je čuvalo ulaz u Sarajevo. Preko Igmana je bila jedina veza sa ostatkom Sarajeva. Da je neprijatelj u tom trenutku uspio da zauzme cijeli Igman, pitanje je šta bi bilo. To je i prilika da se sjetimo svih ljudi koji su dali svoje živote i zdravlje za ovaj trenutak u kojem danas živimo”, istaknuo je Komšić.

Isti scenarij

Reagovao je i na izjave člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika u Beogradu, kazavši da to nije ništa novo, te da se tri godine gleda isti scenarij.

“Dodik pritisne opoziciju i svi zajedno odu. On tamo dođe vrijeđa sve u BiH. Vučić to pokušava da smiri, nekako hendla situaciju. Dodik promijeni mišljenje. Sastat će se sa Scmidtom i sad će tražiti način kako da se vrati nekim aktivnostima koje su bile redovne, pa čak i poslu u Predsjedništvu BiH. Umjesto da se posveti radu za građane i RS i BiH jer mu to piše kao ustavna obaveza. Čovjek postavi sebi pitanje – čemu sve to? Na žalost, treću godinu mandata gledamo isti scenarij, po ne znam koji put, nadam se posljednji”, kazao je Komšić.

Otpor branilaca

Tradicionalna, višednevna manifestacija „Odbrana Bosne i Hercegovine – Igman 2021.“ održava se u Sarajevu početkom augusta na više lokacija – na planini Igman, u Memorijalnom kompleksu Kovači, kao i na prostoru spomeničkog kompleksa Tunel D-B. prenosi “N1“.

Manifestacija podrazumijeva ukazivanje počasti, vjerske obrede te spomen i sjećanje na šehide i poginule branitelje Armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, prigodan umjetnički program, okrugle stolove i druge sadržaje.

Bitka na Igmanu dogodila se tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini 1993. godine na obližnjoj planini nadomak Sarajeva.

Njen značaj je u tome što je agresor spriječen u namjeri da potpuno blokira glavni grad Bosne i Hercegovine i tako ga dovede u bezizlaznu situaciju.

Prema ocjenama, takva blokada imala bi uticaj na streteškom, političkom, vojnom i svakom drugom planu, zbog čega se otpor branilaca u Igmanskoj bici vrednuje značajnim ne samo za odbranu Sarajeva već i države Bosne i Hercegovine.

