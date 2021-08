U Bosni i Hercegovini danas oblačno vrijeme, mogući lokalni pljuskovi

U Bosni i Hercegovini danas umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. U poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom u sjevernim područjima Bosne.

Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 stepeni, na jugu zemlje do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33 stepena.

U srijedu u našoj zemlji se prognozira sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 stepeni, na jugu zemlje do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 stepeni.

U četvrtak u BiH umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19 stepeni, na jugu zemlje do 23 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 31 stepen, na jugu zemlje do 33 stepena,piše Avaz

