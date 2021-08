BiH: Od utorka u većini krajeva nešto niže temperature zraka

Od utorka u većini krajeva na prostoru Bosne i Hercegovine bit će nešto niže temperature zraka.

Izraženije osvježenje očekuje se na sjeveru zemlje, koje će biti uvjetovano premještanjem vlažnijih i svježijih zračnih masa. Uz pojačanu oblačnost u sjevernim područjima nisu isključene ni padavine u obliku kiše i lokalnih pljuskova.

”Kako sedmica bude odmicala, doći će do povećanja oblačnosti, ali i mogućnosti za pljuskove i grmljavinu. Osjećaj sparine bit će izražen. Dominirat će vjetar južnog i jugozapadnog smjera”, prognoza je meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.

Minimalne jutarnje temperature zraka varirat će od 13 do 18 u Bosni, na jugu zemlje do 22 stepena. Najviše dnevne temperature između 28 i 33, u Hercegovini do 35 stepeni.

U periodu od 9. do 15. augusta, prema raspoloživim prognostičkim kartama, bit će stabilno, nadprosječno toplo i pretežno sunčano vrijeme. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Mogućnost za padavine su male.

Minimalne temperature zraka bit će u rasponu od 16 i 21 u Bosni, do 24 stepena u Hercegovini. Maksimalne temperature varirat će između 29 i 33 u Bosni, na jugu Hercegovine do 36 stepeni.

