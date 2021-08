Od 9. augusta počinje saobraćati voz od Željezničke stanice do Pazarića

Zakonom o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombinovanog saobraćaja predviđeno je da ŽFBiH obavljaju usluge prijevoza putnika na linijama za koje Vlada Federacije BiH i vlade kantona u FBiH iskažu svoj interes.

“Kada smo počeli s pregovorima i realizacijom ove ideje, za cilj smo imali rasterećenje prijevoza putnika koji se obavlja u tramvajima na relaciji Vijećnica-Ilidža, na kojoj će u narednom periodu krenuti rekonstrukcija tramvajske pruge. Prvobitni plan je bio da voz saobraća do Hadžića, ali smo odlučili da se relacija ipak produži do Pazarića. Nakon svih dogovora koje smo u proteklom periodu postigli, zadovoljstvo je najaviti da od 9. augusta počinje saobraćati voz na relaciji Željeznička stanica – Pazarić. Ovo je još jedan od dokaza da nastavljamo s ispunjavanjem mjera koje smo planirali za ovu godinu.“, kazao je ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta.

Generalni direktor JP Željeznice Federacije BiH Enis Džafić je istakao važnost prijevoza putnika željeznicom, ali je i iskazao zahvalnost Vladi KS na ukazanom povjerenju.

“Prijevoz putnika željeznicom od vitalnog je interesa za Federaciju i sve njene kantone sa svim svojim prednostima u odnosu na ostale vidove transporta, masovan prijevoz, sigurnost, rasterećenje saobraćajnica, korištenje domaćeg energenta za prijevoz i na kraju nimalo zanemarljivi aspekti, ekologija i buka. Na ovoj relaciji uvodi se šest pari putničkih vozova uz mogućnost korištenja i redovne putničke linije lokalnog voza koji saobraća na relaciji Sarajevo – Konjic – Sarajevo. Željeznice FBiH će građanima Kantona Sarajevo ponuditi vrhunsku uslugu prijevoza putnika savremenim niskopodnim elektromotornim vozom, koji će svojim komforom, kvalitetom i uslugama koje pruža, zadovoljiti sve kriterije putnika“, kazao je Džafić.

Dodao je i da su Vlada KS i njeno Ministarstvo saobraćaja prvi u FBiH koji su prepoznali interes lokalnih zajednica i svojih građana za uslugama koje Željeznice mogu pružiti.

Voz će saobraćati sedam puta dnevno svakim danom iz oba pravca. Prvi polazak iz Pazarića će biti u 6.18 sati, a iz Sarajeva u 7.26 sati. Zadnja vožnja iz pravca Pazarića bit će u 20 sati, a iz Sarajeva u 20.51.

Cijena karti ovisit će od dužine vožnje, pa će građani u jednom pravcu za relacije od Željezničke stanice do Alipašinog mosta i Ilidže izdvojiti 2 KM, do Blažuja 2,2 KM, do Hadžića 2,5 KM i do Pazarića 3 KM. Cijena karata u dvosmjernom pravcu Željeznička stanica – Alipašin Most i Ilidža iznosit će 3,2 KM, dok će za dvosmjerni pravac Željeznička stanica – Blažuj iznositi 3,5 KM. Do Hadžića i nazad cijena će biti 4 KM, a na relaciji Željeznička stanica – Pazarić karta u dvosmjernom pravcu će iznositi 4,8 KM.

Facebook komentari