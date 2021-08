Klub Bošnjaka najavio veto na zakone NSRS

Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je u petak, 30. jula, po hitnom postupku Zakon o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini (BiH) Valentina Inzka o zabrani negiranja genocida.

Zastupnici u NSRS-u usvojili su i Zakon o dopuni Krivičnog zakonika Republike Srpske, odnosno izmjene ovog zakona, kojim će biti kažnjivo nazivanje Republike Srpske genocidnom tvorevinom. prenosi “N1“.

“Ti zakoni su u proceduri i nisu konačni obzirom da pitanje vitalnog nacionalnog interesa i odmori koji su u toku će uzeti vremena da to se riješi na bolji način. Klub Bošnjaka će pokrenuti vitalni nacionalni interes i procedura će ići kako je predviđeno. Mi očekujemo da neće doći do usaglašavanja na zajedničkoj Komisiji, da će sve to otići na Ustavni sud RS, gdje ne očekujemo puno od tog političkog sudu. Zbog toga ćemo uputiti apelaciju prema Ustavnom sudu BiH.”, istakao je Okić.

Dodaje da Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS očekuje i reakciju međunarodne zajednice i drugih aktera.

“Očekujemo da će reagovati i Tužilaštvo BiH gdje su jasne naznake krivične odgovornosti za one koji su sve ovo pokrenuli i u proceduru stavili.”, zaključio je Okić.

Facebook komentari