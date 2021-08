Christian Schmidt od danas novi visoki predstavnik u BiH: Zauzeo jasan stav

Schmidt je izabran za novog visokog predstavnika 27. maja ove godine, uz protivljenje Rusije. Njegov izbor izazvao je burne reakcije, a održana je i sjednica Vijeća sigurnosti UN-a s ciljem da se njegov izbor spriječi i zatvori OHR. Ova odluka koju su inicirale Rusija i Kina nije prošla.

Uoči stupanja na funkciju, Schmidt je imao oštre poruke

“Ako pogledamo Bosnu i Hercegovinu vidjet ćemo da se ne radi o većini ili manjini nego se radi o tri konstitutivna naroda i ostalima. Danas ako bismo pogledali na Dayton imali bismo ideje da neke članke napišemo drugačije ili da imaju drugačije opcije. Ali, tako je kako je. Istovremeno, prilično je jednostavno za one koji imaju fantazije da bi bilo dobro mijenjati granice. Ili imaju fantazije da kreiraju nove zemlje rekao bi im da je gotovo. Vrijeme je da se opredijelimo za stabilnost i da se ponašamo prema ljudima onakvima kakvi su”, kazao je Schmidt.

Schmidt: Poruka onima koji žele istresti bijes

U intervjuu za Deustche Welle na nedostatak podrške Rusije i najavljene opstrukcije iz RS kazao je kako je kao političar koji je u politici 30 godina, naviknut i zna kako raditi i ophoditi se s proturječnim, suprotnim ili drugačijim mišljenjima.

“Svima onima, koji se sada pokušavaju pozicionirati ili možda žele istresti svoj bijes, želim reći da sam relativno iskusan i da sam štošta doživio. To će sigurno dovesti do toga da ne posustanem i ne izgubim volju u zalaganju za BiH. I da je moj zahtjev i apel da razgovaram sa svima. Odluka Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (op.red.: Vijeće sigurnosti je 23.7.2021. odbacilo zahtjev Rusije, koji je podržala i Kina, za usvajanjem rezolucije kojom se traži ukidanje OHR-a.) znači jačanje pozicije visokog predstavnika i njegovih ovlasti. To mi daje dobru osnovu da, nakon što stupim na funkciju visokog predstavnika, obavljam svoju dužnost onako kako je shvaćam i na temelju nadležnosti koje mi je dodijelila međunarodna zajednica”, naglasio je.



Podrška PIC-a

Ambasadori Upravnog odbora PIC-a u oglasili su se jučer saopćenjem za javnost u kojem su naglasili svoju kontinuiranu podršku autoritetu i mandatu visokog predstavnika i vitalnoj ulozi koju visoki predstavnik ima sve dok se ne ispuni 5 ciljeva i 2 uvjeta za izlazak BiH iz režima međunarodne supervizije. I protiv ovog zaključka je bila Rusija, prenosi “N1”.

