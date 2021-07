Valentin Inzko: “Dodik treba da se sjeti svog antifašističkog oca”

Inzko je kazao da je PIC već reagirao na zakon koji je izglasala Narodna skupština RS nakon što je on nametnuo dopune Krivičnog zakona BiH kojim se zabranjuje negiranje genocida, te drugih ratnih zločina, veličanje i nagrađivanje ratnih zločinaca.

On je kazao da je i u ranijim periodima dolazilo do blokada političara iz RS-a.

„Budžet za ovu godinu još nije usvojen. Bez obzira i da sam ja donio odluku ili ne, proračun nije još bio usvojen. Mene optuživati za blokadu mislim da to nije ozbiljno“, kazao je Inzko.

Kazao je da zna kako neki ljudi gledaju na Ratka Mladića i Radovana Karadžića, ali da se u odluci držao međunarodnih pravosnažnih presuda.

„Važno je da počnemo drugačije razmišljati, nije važna kazna“.

Na pitanje šta bi poručio Miloradu Dodiku kao glavnom pokretaču negativnih procesa u BiH, Inzko je kazao da ima „više Milorada Dodika“.

„Ja sam upoznao Milorada Dodika koji je bio fin zapadno orijentisan čovjek. On je dva puta na televiziji rekao da je počinjen genocid, da Karadžića treba isporučiti. On je bio miljenik zapada, ja mislim da bi on mogao biti pokretač i pozitivnih procesa, međutim on je izabrao ovaj drugi put i do sada je dobio veliku podršku naroda. Pobjeđivao je na izborima, ali mislim da on treba da se sjeti svog finog antifašističkog oca koji je u Drugom svjetskom ratu odigrao svoju ulogu.”

Na pitanje na šta treba Christian Schmidt treba obratiti posebnu pažnju Inzko je kazao da to treba biti vladavina prava i da sarađuje sa VSTV-om.

„Da tamo predlaže da se kandidati koji žele dobiti neku poziciju tužilac, sudac, okružni sudac, kantonalni sudac da oni i dokažu svoj kvalitet. Da li su publikovali knjige, članke, koliko su presuda završili. Kriterij kvaliteta da se uvede i onda će svo sudstvo i tužilaštvo izgledati drugačije“, kazao je Inzko, prenosi “Patria”.

