Načelnik Neuma: Pelješki most neće otežati život u Neumu

Do juga Hrvatske sada se putuje kroz neumski koridor, dva puta prolazi granica s BiH, a spajanjem Pelješkoga mosta i njegovim puštanjem u promet u proljeće sljedeće godine to će se izbjeći te će se uštedjeti čak dva sata.

U Neumu procjenjuju da bi štetu mogli jedino imati trgovci i ugostiteljski objekti koji su se nalazili uz ovu magistralu, dok će se rasteretiti promet koji tijekom ljeta predstavlja ogroman problem žiteljima i turistima.

“Tu je dvojak utjecaj. Prvo ekonomski, koji će se djelomično osjetiti ponajprije na dijelu magistrale, vezano uz ugostiteljske i prodajne objekte. No, Neum jako puno dobiva s puštanjem mosta u promet kako bi se rasteretio tranzitni promet”, rekao je Jurković.

Dodao je kako je za ovaj gradić najvažnije povezivanje s unutrašnjosti Bosne i Hercegovine brzom cestom koja vodi preko Stoca. prenoi “N1“.

“Za nas je važnije da će do kraja godine biti završena dionica ceste od Stoca do Neuma, koja će otvoriti Neum do unutrašnjosti BiH. Nama je cilj da sezona u Neumu traje 180 dana i mislim da ćemo uspjeti to ostvariti”, rekao je načelnik Jurković.

Upitan oko ulaska brodova u Neumski akvatorij, on je istaknuo kako se nakon gradnje Pelješkog mosta ništa neće promijeniti. Zbog dubine gaza veći brodovi ionako ne mogu uploviti tamo. Istaknuo je da se ljudi i vlast u Neumu protive izgradnji luke, koju zagovara dio bošnjačkih političara koji su i osporavali izgradnju Pelješkog mosta.

“Mi ne želimo, niti ćemo dopustiti izgradnju luke. Bazirali smo se na turizam. Luka i turizam ne idu zajedno”, rekao je načelnik.

