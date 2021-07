Vlada FBiH: U toku završne pripreme za isporuku 500.000 doza Sinopharm vakcina

U informaciji je, uz ostalo, navedeno da su u toku završne pripreme za isporuku ukupne količine od 500.000 doza Sinopharm vakcina, po Ugovoru o nabavi zaključenim s China National Biotec Group Limited (CNBG) i proizvođačem Beijing Institute of Biological Products Co. Ltd (kao isporučiocima) i Synopharm International Hongkong Limited (kao prodavcima).

Postupajući po zaključku od 26.7.2021. godine, kojim je Vlada FBiH prihvatila donaciju Republike Austrije od 483.947 doze AstraZeneca vakcina, Zavod poduzima sve neophodne aktivnosti kako bi osigurao prihvat ove donacije koja se očekuje u idućih nekoliko sedmica. prenosi “N1“.

Zavod je danas prezentirao i podatke o aktuelnom stanju u provedbi vakcinacije protiv COVID-19 u Federaciji BiH. Do 25.7.2021. godine je kantonima ukupno distribuirano 537.525, a administrirano je 334.479 doza vakcina. Dakle, kantoni raspolažu sa još 203.046 doza, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

