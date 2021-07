Oproštajna poruka Valentina Inzka za građane BiH

“Ja znam da je jednog ratnog zločinca dočekao pomoćni biskup i neki svećenici sa misom zahvalnosti, pa je bio koncert u Mostaru podrške za šestoricu. Te stvari su se događale i još jednom kažem da moja odluka nije protiv nijednog naroda. Ovdje žive tri dobra naroda, nema loših i zato nema kolektivne krivnje”, kazao je Inzko za N1 glede donošenja zakona o zabrani negiranja genocida.

“Ne treba to samo gledati u smjeru jednog naroda ili dva, taj zakon može kršiti svaki građanin”.

“Dobar domaći zakon…”

Inzko je istakao da bi dobar domaći zakon bio najbolje rješenje, ali da do toga nije došlo.

“Dobar domaći zakon bi bio najbolje rješenje, ali do toga nije došlo. Došlo je do eskalacije i veličanja ratnih zločinaca u većem omjeru. Ja sam bio lično u foči i vidio mural Ratka Mladića koji je veći od mene i to nije novo. U međuvremenu, navodno su nestali plakati sa Ratkom Mladićem i Ratko Mladić iz Foče je prefarban žutom bojom i više se ne vidi“.

Savjet za Schmidta?

“Mislim da on ima puno iskustva u parlamentarizmu, bio je u Parlamentu u Njemačkoj. Zna kako raditi u parlamentu, bio je osam godina državni sekretar za odbranu. Jednu stvar mu bih ostavio kao “amanet” ili savjet a to je vladavina prava. Sve što se radi ovdje, javni tenderi i ostalo je pitanje pravne države. Ako nešto učini na tom podurčju, onda će cijela država biti pravna država“, poručio je.

Kojeg bh. političara će se sjećati?

“Sulejmana Tihića, Bogića Bogićevića, to su fini ljudi“.

“Uskoro će izbori, ljudi imaju olovku, bonska ovlaštenja. U svakom slučaju može se mijenjati situacija, vidimo da imamo nove gradonačelnike u Zagrebu”.

Za kraj, Inzko je uputio poruku za građane BiH.

“Bit će kratka: Vjerujte u ovu divnu zemlju. Vjerujte u ovu zajedničku kuću, ona ima mjesta za sve!”

Facebook komentari