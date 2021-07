Sjednica Predstavničkog doma Parlamenta BiH nije održana

Predrag Kojović kazao je kako ovu cijenu plaćaju svi građani BiH, a u ovom slučaju najviše RS. Podsjetimo, na dnevnom redu je bio i budžet

“Mi smo danas imati sjednicu, rasrpavljati o svim tačkama, glasati, imati većinu, ali zbog nedostatka entitetske većine Kolegij bi morao zasjedati i pokušati postići saglasnost. Rad institucija se ne može blokirati bojkotom”, rekao je Kojović.

Dodao je kako ovo nije prvi put da se nalaze u ovoj situaciji te kako se nada da će, kao i ranije, ubrzo izaći iz nje.

“Ovakve političke odluke ne mogu zaustaviti rad institucija. Današnja odgoda sjednice je pokušaj da se da prostora da se pokuša napraviti politički dogovor”, kazao je Kojović.

Magazinović: Odlučili su ne doći jer im je zabranjeno da riječima prekopavaju masovne grobnice

Saša Magazinović kazao je kako je”jedan broj poslanika odlučio ne doći na posao jer im je zabranjeno negirati raskomadana ljudska tijela, prekopane grobnice, razbacane kosti, što je sve dokazano u sudoskom procesu i okarakterisano kao genocid”. Istakao je da je ovo povreda radne dužnosti.

“Njima je zabranjeno da dalje uznemiravaju porodice preživjelih. I možemo se praviti da je sve uredu. Ne možemo se praviti da Parlament nije blokiran. Jeste blokiran. Odlučili su ne doći zato jer je neko zabranio da se riječima prekopavaju masovne grobnice”, rekao je Magazinović.

Dženan Đonlagić kazao je kako “ne doći na zakazanu sjednicu i bojkotovanje zbog onoga što je uradio Inzko, je apsloutno nedopustivo”.

“Nismo htjeli da minimiziramo ovo sve. Onemogućeno nam je da donesemo bilo koje zakonske rješenje jer ne bi bilo glasova iz entiteta RS. Ovo nije minimiziranje. ovo je poruka onima koji su se odlučili na ovaj potez, da su imali šansu da na osnovu ove odluke smognu snage i dožive katarzu, kao što su to uradile pojedine zemlje nakon Drugog svjetskog rata. Oni to nisu uradili već su se nastavili valjati u blatu. Čak i oni koji su se predstavljali kao politička alternativa u RS. Tužno je ovo gledati jer je to bila prilika da se napravi iskorak u BiH i da se pošalje drugačija poruka”, rekao je Džonlagić.

Adil Osmanović je kazao da će sjednica biti održana u septembru bez obzira da li će 13 poslanika prisustvovati ili ne.

Podsjetimo, poslanici su danas trebali razmatrati budžet.

U međuvremenu je saopćeno i to da je odgođena i sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma PSBiH zbog nedostatka kvoruma. prenosi “N1“.

