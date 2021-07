OVO JE DEFINITIVNO ZA KNJIGE: METEOROLOG NEDIM SLADIĆ UPOZORAVA NA VREMENSKE NEPRILIKE U BIH

Prognozira se pretežno vedro vrijeme. Puhat će slab do umjeren vjetar, uglavnom južnog smjera. U takvim okolnostima temperature zraka, bit će uglavnom iznad 33 stepena, na jugu zemlje i do 40 stepeni. U južnim i sjevernim područjima neće izostati ni tropske noći, a izgledno je da će nas pogoditi novi toplotni val.

Izuzetno visoke temperature zraka u cijeloj zemlji se prognoziraju do 2. augusta, lokalno se očekuje i do 43 stepena Celzijusa. Postoji vrlo visoka opasnost od toplotnog vala koji nepovoljno utječe na zdravlje stanovništva! Saharski pijesak prisutan na nebu sve do početka augusta. Manje jednodnevno zahlađenje očekuje se 02.08. kada će temperature zraka u prosjeku biti oko 30 stepeni, a onda ponovo preko 40! August djeluje dosta paklen, ljeto 2021. godine definitivno je za knjige, poručio je meteorolog Nedim Sladić. prenosi “Hayat”

