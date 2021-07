Izetbegović komentirao sastanak u Banjoj Luci: Taktiziraju da vide mogu li šta u narednih 40 dana dobiti

Bakir Izetbegović, predsjednik SDA gostujući na televiziji Hayat, komentirao je sastanak predsjednika stranaka sa sjedištem u RS.

Podsjetimo, u Banjoj Luci je održan sastanak predsjednika parlamentarnih stranaka povodom odluke Valentina Inzka da nametne dopunu Zakona u vezi sa zabranom i kažnjavanjem negiranja genocida.

– To je trebalo da starta sa 1. avgustom. Tada bi svi išli na kolektivne godišnje odmore, faktički parlamentarci, članovi Vijeća ministara, tako da je avgust svakakako bio mjesec vakuma u radu. Pomjerili su to za sedam dana, tako da će vjerovatno taktizirati da vide mogu li šta dobiti u narednih 40 dana, a onda će se u septembru sve nastaviti. Koje je to pravo ugroženo srpskim predstavnicima?

Pravo da negiraju genocid, pravo da slave ratne zločince, pravo na jedan aparthejd koji živimo u RS. U RS imamo 20 posto nesrba, a samo je tri posto na rukovodećim funkcijama. U RS je Bošnjacima zabranjen Bosanski jezik, u RS se osveštavaju, dakle imaju srpske slave pravoslavne, državne institucije, škole.

Oni misle da su ugroženi? Ne samo da neće negirati genocid, ne samo da neće slaviti zločince, nego će sve ovo što sam nabrojao, cijeli ovaj katalog polako odustati od toga. Kažu da bi željeli da se dogovorimo, da se ništa ne nameće. Sve možemo da se dogovorimo, ovo sve što sam nabrojao i još mnogo toga. Jedno vrijeme će da prave krizu i onda će da odustanu, jer nisu upravu – kazao je Izetbegović.

Poručio je da se ne može na pitanjima genocida i slavljenju Radovana Karadžića suprotstavljati međunarodnoj zajednici i pobijediti u tome.

– Nema govora o tome, samo je pitanje koliko će to trajati, koliko će ih ta tvrdoglavost i inat koštati. Oni se naravno takmiče među sobom ko je veći Srbin pred narodom, ali odustat će. Ovo nije prvi, a ni zadnji put, ali svaki put će to biti slabijeg intenziteta. Neće to moći ostati, teren je klizav, to je kao živo blato, ne možete uporište naći za politiku i priču o vlastitoj ugroženosti na tome što vam neko brane da druge ugrožavate, da negirate genocid i slavite ratne zločince u 21. vijeku. To će morati da nestane – poručio je Izetbegović. prenosi “Avaz“.

