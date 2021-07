Profesor islamskih nauka Sanin Musa odgovorio Stanivukoviću: Do sada vam je bošnjački narod šutio, vi ste se raspištoljili, e više neće biti tako

Sanin Musa, profesor islamskih nauka na svom Facebook profilu odgovorio je gradonačelniku Banja Luke Drašku Stanivukoviću.

Objavu prenosimo u cjelosti:

– E, pa Stanivukoviću, da malo ponovimo lekcije i obnovimo gradivo…

Bosna je bila država duugo prije nego što joj se u nazivu upisala i Hercegovina. To je urađeno radi interesa katoličkog življa, u Hercegovini. Isto kao što su se Srbi, tvoji preci kako kažeš, u Bosni, pisali i zvali Bošnjacima/Bošnjanima pravoslavnim, a Hrvati Bošnjacima/Bošnjanima katolicima.

Za vas je ona uvijek Be i Ha

Vi, pravoslavni to možete provjeriti kod Ilije Garašanina, u njegovom Načertaniju iz 1844., a katolici to mogu provjeriti, npr. u sarajevskoj Katedrali, pravljenoj 1887. Tako da malobrojni svjesni ovoga kažu da je Hercegovina, u stvari, južna Bosna, i tako je zovu.

Insistiraš na izgovaranju imena Republika Srpska, a nikada ne izgovarate Bosna i Hercegovina. Za vas je ona uvijek Be i Ha, i samo to. Nikada ti, Stanivukoviću, nećemo izgovoriti Republika Srpska! Od ’96. zagovaram da se ona može nazivati samo tzv. RS, ili bosanskohercegovački entitet RS.

Tvoj grad, Stanivukoviću, Banjaluka, u stvari stari je bošnjački grad, kojeg su Bošnjaci sami branili i ginuli za njega, protiv najvećih svjetskih sila, npr. 1737., protiv Austrijske monarhije/Habsburgovaca, i zamisli pobijediše Bošnjaci sami najveću evropsku silu tog vremena…tada Stanivukoviću tvojih predaka tu nije bilo.

Oni se naseljavaju tek od 1918. po Banjaluci u jednom od mnogobrojnih perfidnih planova i igara oduzimanja zemlje i imetka Bošnjacima, a dodjele istog Srbima, tada tzv. Solunašima bezemljašima. Naročito su ti sunarodnjaci po Banjaluci naseljavani nakon zemljotresa 1969.

To što Sarajevu šalješ Lgbt paradu, kažeš kako to nije u tradiciji tvoga naroda, podsjeti me… Kačavenda, da li je on ono bio pravoslavni sveštenik?!

Zato ste se tako raspištoljili

S vama Stanivukovića treba razgovarati samo jezikom koji razumijete…

Do sada je ovaj bošnjački narod šutio, i blago vam i mlitavo odgovarao.

Zato ste se tako raspištoljili.

Ali, vjeruj mi, stanje se mijenja.

Dobit ćete uskoro ravnopravne takmace i sugovornike koji će vas ubijati u pojam i ponižavati činjenicama i argumentima, stavovima i dostojanstvom, isto kao što vi to decenijama radite ovom napaćenom narodu, po sarajevskim tv stanicama – stoji u objavi profesora Sanina Muse.

Facebook komentari