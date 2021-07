PAKLENE VRUĆINE I NAREDNIH DANA U BIH: EVO KADA NAM STIŽE OSVJEŽENJE

Prognozira se pretežno vedro, jedino u utorak na većem dijelu naše zemlje preovladavat će umjereno do pretežno oblačno. Puhat će slab do umjeren vjetar, uglavnom južnog smjera.

U takvim okolnostima temperature zraka, bit će uglavnom iznad 33 stepena, na jugu zemlje i do 40 stepeni. U južnim i sjevernim područjima neće izostati ni tropske noći. prenosi “Hayat“.

Minimalne jutarnje temperature zraka varirat će od 16 do 22 u Bosni, na jugu zemlje do 25°C. Najviše dnevne temperature između 32 i 36, u Hercegovini do 38 stepeni. Sredinom sedmice očekivane maksimalne temperature i do 40 stepeni.

Prva sedmica augusta prema aktuelinm prognostičkim modelima bit će svježija. Izraženiji pad temperature zraka moguć je u centralnim i sjevernim područjima. Pritjecanje svježijeg i vlažnijeg zraka, uslovit će mogučnost za kišu i pljuskove.

Minimalne temperature zraka bit će u rasponu od 13 i 17 u Bosni, do 23°C u Hercegovini.

Maksimalne temperature varirat će između 25 i 31 u Bosni, na jugu Hercegovine do 34°C.

Facebook komentari