Meteorolozi izdali hitno upozorenje: Do kraja mjeseca čeka nas pravi pakao

Jutros je u u Bosni i Hercegovini djelomično vedro.

Temperature zraka izmjerene u 8 sati (°C): Bjelašnica 15; Bugojno 18; Ivan-sedlo, Prijedor i Zenica 19; Sanski Most 20; Banja Luka, Grude, Sarajevo i Tuzla 22; Doboj 23; Bihać i Bijeljina 24; Mostar i Trebinje 25; Gradačac 26 stepeni. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 944Pa, za 1hPa je veći od normalnog i ne mijenja se.

Danas u Bosni i Hercegovini djelomično vedro. Rijetko je moguća kratkotrajna kiša u Bosni. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 stepeni.

U Sarajevu djelomično vedro. Najviša dnevna temperatura zraka oko 32 stepena.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA

Prije podne ugodnije u odnosu na drugi dio dana, kada će se pod uticajem vrućeg i sparnog vremena, kod hroničnih bolesnika i meteoropata pojačati tegobe poput nervoze, glavobolje i malaksalosti. Poželjno je reducirati aktivnosti, a učesnici u saobraćaju također trebaju biti oprezniji u poslijepodnevnim satima. Manjak svježine u noći dodatno će remetiti osjet ugode. Opšta slika će biti lošija u unutrašnjosti zemlje.

Objavljena je prognoza za prve dane ove sedmice:

U utorak, 27.07.2021., u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 22°C, na jugu zemlje do 25°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35°C, na jugu zemlje do 37°C.

U srijedu, 28.07.2021., u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 22°C, na jugu zemlje do 25°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39°C.

U četvrtak, 29.07.2021., u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 17 i 22°C, na jugu zemlje do 26°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40°C,. navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

