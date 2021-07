Evo gdje će biti pakleno vruće, a gdje će padati narednih nekoliko dana

Razvojem oblačnosti, u centralnim, sjeverozapadnim i sjeveroistočnim područjima mogući su pljuskovi i grmljavina, a moguća je i pojava grada. Jutarnja temperatura zraka do 23, a najviša dnevna do 38 stepeni.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Razvojem oblačnosti ponegdje u centralnim i istočnim podučjima moguć je pljusak i grmljavina. Jutarnja temperatura zraka između 15 i 25, a najviša dnevna do 39 stepeni. U utorak u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno. Razvojem oblačnosti moguć je i kratkotrani pljusak. Jutarnja temperatura zraka između 17 i 26, a najviša dnevna do 40 stepeni,prenosi Slobodnabosna

U srijedu sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka do 24, a dnevna do 41 stepen.

