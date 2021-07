Fejzić: Ako Zakon urodi plodom biće mnogo lakše povratnicima i žrtvama

“Mi koji smo se vratitili ovdje treba da nastavimo život zajedno i da dijelimo ovaj prostor bez obzira koliko će taj zakon imati efekta. Taj Zakon ako urodi plodom, biće mnogo lakše povratnicima i žrtvama koji su preživjeli genocid na ovim prostorima”, naglasio je Fejzić.

Smatra da onaj ko je donio Zakon, treba da ga sprovede do kraja.

“Ako dođe do prijava i ako se to drži godinama u ladici onda će to postati mrtvo slovo na papiru, biće kao i mnogi drugi zakoni koji se nisu u dovoljnoj mjeri implementirali za život Bošnjaka na ovim prostorima. Sve zavisi koliko će biti efikasno u radu onih koji su zaduženi da sprovedu taj Zakon”, kazao je Fejzić. prenosi “N1“.

