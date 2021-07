PONOVO SE PALE METEOALARMI, SLADIĆ UPOZORAVA: Evo šta nas čeka od kraja jula do prve polovine avgusta

Danas će u našoj zemlji biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31°C, na jugu zemlje do 34°C, piše “Novi“.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 13°C, a najviša dnevna oko 29°C.

Za područja Mostara i Trebinja upaljen je žuti meteoalarm zbog ekstremno visokih temperatura koje bi mogle ići i do 35°C.

U subotu pretežno sunčano. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 34°C, na jugu zemlje do 36°C.

U nedjelju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ali još toplije. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18°C, na jugu zemlje do 23°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39°C.

“Povratak” ljeta i novi toplotini val koji nam dolazi prokomentarisao je i bh. meteorolog Nedim Sladić.

– “Petar peče (29.06), Ilija žeže (20.07), Jakov kuri (25.07), Ana žari (26.08).”

Pasje vrućine, pasji dani, dani najveće žege (Kanikul) – razdoblje od kraja jula do prve polovine augusta“, napisao je Sladić na svojoj Facebook stranici uz tag NarodnaMeteorologija.

Facebook komentari