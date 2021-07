U BiH stiglo još 12.870 doza vakcina Pfizer iz Evropske unije

Ovu informaciju potvrdio je pomoćnik ministra u sektoru za zdravstvo Ministarstva civilnih poslova BiH Dušan Kojić.

“EU4health, 12. kontigent od 12.870 doza vakcina Pfizer/BioNTech upravo je ušao u Bosnu i Hercegovinu”, napisao je Kojić na Twitteru.

Podsjećamo, prošle sedmice je u BiH stiglo 332.870 doza tri različite vakcine.

EU4HEALTH 12th allocation, 12.870 doses of BioNTech/Pfizer vaccines, just entered in B&H. @civilniposlovi @Vijeceministara @eubih #WeStandTogether#VaccinesWork pic.twitter.com/k495dmwPMW

— Dušan Kojić (@kojic_dusan) July 21, 2021