Nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom u BiH

U Bosni padavine lokalno mogu biti i obilnije. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Uz grmljavinske oblake su mogući jaki udari vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18°C, na jugu zemlje do 21°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 26°C, na jugu zemlje do 31°C.

U ponedjeljak, 19.07.2021., u Bosni i Hercegovini nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Padavine lokalno mogu biti i obilnije. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18°C, na jugu zemlje do 21°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25°C, na jugu zemlje do 30°C.

U utorak, 20.07.2021., u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne lokalno slabija kiša. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 17°C, na jugu zemlje do 21°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27°C, na jugu zemlje do 32°C.

