Arijana Memić: Nećete se izvući dok je nas živih, a nas je više nego vas

“Svega je bilo za ovih šest godina, znamo kroz šta smo sve prošli i šta smo preživjeli. Poručivali su nam da je mafija jaka i da nećemo riješiti slučaj. Izgleda da je mafija i dalje jaka, ali nikada nisam gubila nadu da će se ubistvo moga brata riješiti”, navela je Memić.

“Nikada ni u jednom trenutku nismo pomislili odustati od naše borbe. Nikada nisam pomislila da izdam svog brata. Kada je 15. februara umro Dženan, umrli smo i mi zajedno s njim. Svoj život smo podredili borbi. Svi vi koji spinujete, lažete, kako biste ubijedili narod da imamo drugi cilj, a ne da ubice i saučesnike smjestimo tamo gdje im je mjesto – zašto to sada radite?”, pitala je Arijana Memić u obraćanju.

Memić: Niste navikli na ovakav otpor

“Niste navikli na ovakav otpor, niste svjesni dokle smo mi spremni ići i koliko možemo podnijeti. Doći ćemo do kraja”, poručila je sestra Dženana Memića.

“Vodili smo istragu pet godina, da saznamo ko su ubice, iako to nije naš posao. Želimo pravdu, da se smiri Dženanova duša, naša porodica. Nije nama cilj da budemo u javnosti. Niste nas uspjeli zaustaviti, pogotovo ne sada, kada je neko stao iza ovog slučaja, kada je Tužilaštvo BiH preuzelo slučaj”, rekla je Memić u obraćanju.

“Borim se za pravdu, za svog brata Dženana. Govorite o meni što želite, sve sam to. Ali to ne mijenja činjenicu da ste vi ubice i saučesnici. Svako ko povjeruje vašim lažima, meni i nama u borbi ne treba. Imamo ljude koji su srcem i dušom uz nas, i molim ih da ostanu do kraja. Zajedno ćemo doći do pravde. Istina je na našoj strani. Nećete se izvući dok je nas živih, a nas je više nego vas”, izjavila je.

Zahvalnica Tužilaštvu BiH

Ona se zahvalila Tužilaštvu Bosne i HErcegovine koje je preuzelo slučaj, te rekla kako se nada da će doći kraj “farsi sa izmišljenom saobraćajnom nesrećom”.

“Mi želimo samo da dokažemo ko je ubio Dženana. Pokušavaju da oblate našu borbu. Naš cilj je da se sazna istina, da se uhapse Dženanove ubice i da se ovo nikome ne desi”, zaključila je Memić.

Muriz Memić i Arijana Memić, otac i sestra tragično nastradalog mladića Dženana Memića, najavili su nove proteste u Sarajevu.

Oni su se obratili uživo na Facebook grupi “Pravda za Dženana Memića”, gdje su poručili da organizuju nove proteste, ukupno 20. po redu. prneosi “N1“.

