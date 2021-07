Bisera Turković poručila porodicama: “Srebrenica je moja bol i moja obaveza”

Turković se obratila porodicama stradalih i poručila da je danas najtužniji i najbolniji dan u godini posebno za one koji su izgubili svoje najmilije.

“U kabure, iskopane u potočarskoj zemlji, preživjeli, njihova rodbina, prijatelji i sugrađani, spustit će 19 tabuta, sa dijelovima posmrtnih ostataka. Ispratit ćemo ih dostojanstveno, kako to činimo već 25 godina. Na bolji svijet. Azmir Osmanović i Fikret Kiverić imali su 16 i 17 godina. Bili su to, reći će preživjeli, divni podrinjski dječaci. Jedan iz Srebrenice, drugi iz Bratunca. Ubijeni su u pokušaju da dođu do slobodne teritorije. Danas će im biti klanjana dženaza. Uz dječake Azmira i Fikreta, konačni smiraj će naći još 17 nevinih žrtava, rođenih u Srebrenici, Bratuncu, Vlasenici, Zvorniku, Višegradu i Gradačcu”, napisala je Turković u poruci na Facebooku.

Dalje je spomenula da je među žrtvama i 24-godišnja Zilha Delić koja je zajedno s mužem krenula šumama prema Nezuku.

“Njeni nekompletni posmrtni ostaci pronađeni su 2019. godine na površini, na lokalitetu Kameničko brdo. U potočarskoj dolini šehida od danas će biti 6.671 mezar. Po željama porodica još 237 žrtava genocida je ukopano na drugim mezarjima. Njih više od 1.000 još uvijek nije pronađeno. Žrtve genocida su u našim dovama i mislima. U našim dovama i mislima je i 570 majki, ali i stotine očeva, braće, sestara, sinova…koji su preminuli i nisu dočekali da pronađu kosti svojih najmilijih. Majke umiru čekajući poziv iz identifikacijskog centra.

Godinama su od Kozluka, Kamenice, Crnog vrha, preko Udrča, podrinjskih šuma do Zelenog Jadra, tragali za kostima najmilijih”, navela je Turković.

Istakla je da je obaveza svih da se učini više da se preostale žrtve pronađu i dostojanstveno ukopaju.

“Prema njima se i nakon genocida čini nepravda, jer poslije zla koje su preživjeli, danas ne mogu doći i proučiti Fatihu pored mezara njihovih najmilijih. Ovu nepravdu moramo ispravljati.

Naša obaveza je i da učinimo više kako bi omogućili bolji i dostojanstveniji život preživjelim, posebno onima koji su se vratili u mjesta gdje je počinjen genocid. Oni zaslužuju posebnu pažnju tokom cijele godine. Našu bezrezervnu podršku moraju imati i svi oni koji čuvaju sjećanje na genocid. Memorijalni centar Srebrenica – Potočari, kojim rukovode i u kojem rade preživvjele žrtve genocida i njihovi potomci, nizom vlastitih aktivnosti i projekata, postaje respektabilan memorijalni centar u svijetu. Moju podršku će uvijek imati”, naglasila je.

Posebno je naglasila da su oni koji poriču ovo zlo (genocid) i umanjuju patnju našeg naroda, zapravo postali potpuno usamljeni u svijetu i zarobljeni u vlastitim lažima.

“U svojoj nemoći pred istinom, presudama i odsustvom snage da se suoče sa prošlošću, izmišljaju ‘prazne tabute’, i dotiču moralno dno. Svijet takve sa prezirom gleda, a danas, u ovom danu bola, na njih ne treba trošiti riječi. Danas, kada u Potočarima ispraćamo naših 19 sugrađana, mogu obećati da ću, kao što sam to činila i u prošlosti, u cijelom svijetu govoriti o genocidu, o vašoj patnji i bolu, nepravdi koja vam je učinjena, ali i boriti se za istinu i pravdu. Srebrenica je i moj bol i moja obaveza”, poručila je na kraju Turković, prenosi “N1“.

