Antonio Guteres: “Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici”

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija (UN) Antonio Guteres (Antonio Guterres) oglasio se danas na društvenim mrežama povodom obilježavanja 26.godišnjice genocida u Srebrenici.

Gutereš je na Twiteru napisao:

– Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici. Negiranje genocida i ratnih zločina ili veličanje ratnih zločinaca neprihvatljivi su. Moramo raditi na mirnoj budućnosti za sve. To dugujemo žrtvama, preživjelima i svima.

We will never forget the Srebrenica genocide.

Denial of genocide and war crimes, or the glorification of war criminals, are all unacceptable.

We must work for a peaceful future for all. We owe this to the victims, the survivors, and to all.

— António Guterres (@antonioguterres) July 11, 2021