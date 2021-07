Crnogorski reis Fejzić: “Konačno je vrijeme da se suočimo sa istinom i genocid nazovemo pravim imenom”

Malo sam više nego emotivan kada je Srebrenica u pitanju i kada je ovaj strašni zločin u pitanju u Srebrenici. Kao učenik prvog razreda medrese sam 1991. godine bio ramazanski imam u mjestu Zeleni Jadar u Srebrenici, tako da sam svake godine ovdje u Srebrenici, u Potočarima, prisutan. I gotovo svake godine pokušavam da obiđem sva ta mjesta i ljude. Nažalost, sve je manje i manje živih nego što ih je mrtvih. I one ljude koje sam ja znao i djecu koja su bila maloljetna kada se sve ovo dešavalo, koji su bili tada u ramazanskom mektebu. Tako da buđenje nekih emocija je ono što me veže za Srebrenicu. To je jedan stravičan zločin u srcu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. To je genocid, pokušaj istrebljenja jednog naroda”, rekao je reis Fejzić.

Govorio je i o tome da li Rezolucija o genocidu u Srebrenici usvojena u Skupštini Crne Gore ovu zemlju definira kao euroatlantsku.

Veoma sam ponosan na to. I ako je išta danas pozitivno ovdje, ono što ja kao čovjek ovdje nosim sa sobom jeste upravo izglasavanje Rezolucije o genocidu u Srebrenici nedavno u Skupštini Crne Gore od kompletne opozicije i dijela vlasti u Crnoj Gori. Crnogorski parlament što je za balkanske prilike možda čudno malo, je dvotrećinskom većinom, ne samo izglasao neku Rezoluciju nego je dvotrećinskom većinom izglasao Rezoluciju o genocidu u Srebrenici. I danas brojna delegacija iz Crne Gore na najvećem nivou počevši od predsjednika države Mile Đukanovića, potpredsjednika Vlade Dritana Abazovića, ministra vanjskih poslova Crne Gore Đorđa Radulovića, brojnih poslanika… je ovdje u Srebrenici, u Potočarima. Na neki način mogu da kažem da bar u ovom momentu iz Crne Gore dolazimo na ovaj skup u Srebrenicu s tim ponosom. Nadam se da će i druge države slijediti taj pozitivni primjer iz Crne Gore i da ćemo konačno neke stvari nazvati pravim imenima”, kazao je reis Fejzić.

Reis Islamske zajednice Crne Gore govorio je i o tome da li je vrijeme da genocid u Srebrenici bude priznat i u Srbiji, ali i bh. entitetu RS.

Mislim da je konačno vrijeme da se moramo suočiti sa istinom. Mislim da ukoliko doista iskreno ove balkanske zemlje nastave svoj evropski put i da budu punopravne članice Evropske unije neke stvari se moraju nazvati pravim imenima i genocid mora biti nazvan pravim imenom – genocid u Srebrenici. Nadam se i vjerujem da će doći neki novi ljudi, neke nove generacije koje će biti spremne onako kako su to Nijemci nakon Drugog svjetskog rata pokazali tu humanost i spremnost da se odreknu pojedinaca koji su u njihovo ime ovo radili, da se izvine ljudima, porodicama žrtava i narodu kojem su ovo priredili jer samo tako mogu računati na neku svoju perspektivu i budućnost. To treba prije svega da urade oni zarad sebe i svoje djece koja im dolaze. Mislim da na taj način će možda moći da maknu krivicu i ljagu sa svog naroda. Na ovaj način upornim negiranjem genocida drže kompletan svoj narod pod tom hipotekom. Mislim da im to prije svega za njih nije pametno”, poručio je reis Fejzić.

Istakao je da vjeruje u pobjedu Srebrenice i Srebreničana.

Vjerujem da će pravda kada tad ispilvati. I ovo je neki dio pravde. Svake godine imamo neku satisfakciju koja nam dolazi sa raznih adresa svjetskih, prije svega, iz adresa zemalja kojima mi i kao države Balkana težimo, a to su zemlje Zapada. Nadam se da će biti pravde i satisfakcije. I ovih presude međunarodnih sudova su na neki način bar dio toga. Naravno, nikada pravda ne može zaživjeti, ali neke satisfakcije će biti. Mislim da je Srebrenica, nažalost, sve ovo što desilo, ime koje debelo gura Bosnu i Hercegovinu u očuvanju njenog suvereniteta granica i riječ koja Bosnu i Hercegovinu plasira duboko u eurointegracije”, poručio je reis Fejzić.

Delegacija Skupštine Crne Gore, koja je danas došla u Potočare, predala je kopiju Rezolucije o genocidu u Srebrenici koja je nedavno usvojena u Skupštini Crne Gore.

