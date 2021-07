Ni nakon 26 godina u BiH negiranje genocida u Srebrenici nije kažnjivo

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju osudio je 14 bivših pripadnika vojske i policije Republike Srpske za genocid nad više od 8.000 civila u zaštićenoj zoni u i oko Srebrenice u julu 1995. godine. Kada će BIH dobiti Zakon o zabrani negiranja najvećeg zločina nakon Drugog svjetskog rata?

“Najprije kao čovjek i Srbin, a onda kao otac, brat i sin, a tek onda kao predsjednik RS moram reći da je ovih devet dana jula srebreničke tragedije crna strana istorije srpskog naroda. Učesnici ovog zločina ne mogu se opravdati nikome i ničim. Onaj koji je činio ovakav zločin i pri tome se možda pozivao na narod kome pripada, po imenu i prezimenu činio je zločin i prema vlastitome narodu”, kazao je Dragan Čavić, tadašnji predsjednik Republike Srpske.

Ove riječi ostaće upamćene kao jedino službeno priznanje iz Republike Srpske da su se u Srebrenici desile masovne egzekucije. Iako zločin genocida nije priznat. U Izvještaju Komsije za Srebrenicu iz 2004. godine, koju je osnovala Vlada RS-a na zahtjev Doma naroda Parlamenta BiH, navodi se da je više hiljada Bošnjaka likvidirano u julu 1995. godine.

U dodatku izvještaja biće precizirano, do 8.000 ljudi je nestalo. Pozvano je pravosuđe na postupanje te je preporučeno da se ispriča porodicama žrtava.



Dodik: U Srebrenici je bio genocid

Nekoliko godina kasnije Milorad Dodik tada na funkciji premijera RS-a otići će korak dalje, Karadžić i Mladić nisu heroji, u Srebrenici je počinjen genocid.

“Karadžić i ljudi oko njega koji su učinili zločine i prozrokovali stradanje svih naroda ovde, apsolutno treba da odgovaraju pred Sudom i ne treba da budu nacionalni ili neki epski heroji koje treba da slavi bilo ko”, kazao je Milorad Dodik za Centralni dnevnik 2004. godine.

“Dakle ja znam savršeno dobro šta je bilo, bio je genocid u Srebrenici. To je presudio sud u Hagu i to je nesporna činjenica”, kazao je Dodik za Centralni dnevnik 2007. godine.

No ovakvo mišljenje nije dugo potrajalo. Već u aprilu 2010. godine Vlada RS godine pokreće reviziju izvještaja iz 2004. godine, tvrdeći da je bio produkt međunarodnih pritisaka.

Nagiranje genocida i dalje postoji u Srbiji i RS

Unatoč sudskim presudama svjetskih sudova, poricanje genocida u Srebrenici i dalje postoji kako u Srbiji, tako i u RS-u i u krugovima međunarodne zajednice naklonjenim tim politikama. Među odgovornima nalaze se politički akteri na svim nivoima države i vlasti kao i akademska zajednica.

Podsjetimo tek na slučaj Petra Handkea dobitnika Nobelove nagrade za književnost ili pak na jedan od posljednjih intervju-a Ane Brnabić za DW.

“Prihvatam da je to bio užasan zločin. Srbija je izručila osobu koja je optužena za taj užasan zločin. Mi smo izručili tu osobu Suđeno mu je i ta osoba je sad u zatvoru”, kazala je Ana Brnabić.

DW: “Ali vi ne želite prihvatiti korak koji od vas trazi Vijeće Evrope?”

Brnabić: “Da kažemo da je bio genocid?”

DW: “Da”

Brnabić: “Kazala sam vama da je bio užasan zločin”

DW: “To je vaša crvena linija, zar ne, nikada to nećete uraditi?”

Brnabić: “Odgovorila sam vam”.

“To je genocid, po svim pravnim standardima”

Vladimir Vukčević, bivši tužitelj za ratne zločine Srbije komentira.

“To je genocid. I tu nema lično meni, i nekom drugom. To je genocid, po svim pravnim standardima. Međunarodni sud pravde je našao da su tu radi o genocidu. Imao je je desetak presuda gde su ljudi osuđeni zbog genocida i nema tu dileme. I ovi stručnjaci koji ponude i kažu – nije genocid, nego je ratni zločin, ne mogu da ih komentarišem”, rekao je Vukčević.

Pravne i političke posljedice negiranja genocida BiH živi i danas; bilo da je riječ o zastrašivanju povratnika poput incidenata i Potočarima, ili pak nepoštivanju samog Dejtonskog sporazuma koji pretpostavlja multietnički karakteker oba entiteta.

“Teško je reći kako je danas živjeti u RS. Ko hoće tu da živi, tu živi iz inata. Nekako se osjeća na svome, to mu je sigurnost, to je moje i ima pravo na to. Ali uvijek ima povrede, podsjećanje na to kako je bilo kada nas nisu htjeli tu”, kaže nam Kada Hotić iz Udruženja Žene majke Srebrenice i Žepe.



Halilović: Radi se o trijumafalizmu

“Ne radi se samo o negiranju, znate. Negiranje koje bi išlo kroz ignorantnost, guranje pod tepih, zataškavanje, nego se radi o trijumfalizmu. Radi se o slavljanju zločina, opravdavanju zločina. Upravo Komisije koje formira Dodik o genocidu u Srebrenici su tu ne da ospore, jer ne mogu se osporiti nalazi, dokazi koji su biomedicinski, to je neosporivo. Ide se u opravdavanje pa će ta Komsija ponovo napuhati cifru koliko je bilo naoružanih ljudi, kako je to bila vojna operacija, pokušaće to pokazati jednim oružanim sukobom”, upozorava Hariz Haliilović, socijalni antroplog i profesor na RMIT Univerzitetu u Australiji.

Visoki predstavnik Valentin Inzko upravo u Potočarima obećao je da će BiH dobiti Zakon o zabrani negiranja genocida

“Mi smo od njega kao žrtve genocid tražile da on nametne zakon, pa neka ga ga poništi ko hoće da znamo ko je prijatelj nas Bošnjaka, a ko ne. Nije uradio to”, naglašava i Munira Subašić.

Na državnom nivou do sada su podnesene dvije inicijative za zakonsko regulisanje zabrane negiranja genocida, holokausta i drugih ratnih zločina.

U nekoliko navrata predlagane su i izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH, koje bi omogućile procesuiranje negiranje genocida i ratnih zločina., podrške nije bilo. Zbog čega, odgovor je poznat. Aktuelne politike RS ne priznaju zločin genocida u Bosni i Hercegovini, prenosi “N1“.

