Meteorolog Nedim Sladić o vremenskim (ne)prilikama u Bosni i Hercegovini

U proteklih petnaest dana u Sarajevu smo čak četiri puta postavljali novi temperaturni rekord – i to tri dana uzastopno u junu (23, 24. i 25.06) te 08.07.2021.

Takva situacija još u historiji mjerenja nije zabilježena, poručio je meteorolog Nove BH Nedim Sladić te dodao:

-Iako kraći od prethodnika, i ovaj treći toplotni val je bio vrlo izražen, a donio je i novi julski rekord Sarajevu nakon 21 godinu. Podsjetimo se da je stari rekord iznosio 38,2 °C, postavljen 04.07.2000. godine, a novi 38,4 °C, 08.07.2021.

Na slici je prikaz visinskog stanja izobarne plohe na visini stuba od 5,5 km (AT500 hPa) na posljednji dostupni dan unutar podatkovnog seta, u ovom slučaju – srijeda, 07.07.2021.

Po visini je nad Biskajskim zaljevom dolazilo do produbljenja doline sve do juga Španije, odakle se vrela zračna masa u prostranom kanalu jugozapadnim visinskim strujanjem širila preko Italije na Bosnu i Hercegovinu, a termobarički greben se protezao od sjevera Afrike do srednje i dijelova sjeveroistočne Europe. Između grebena postojala je visinska dolina pozicionirana nad Crnim morem, a centar visinske ciklone istočnije,prenosi Slobodnabosna

Na AT850 hPa vidimo da se balon vrelog zraka zadržavao nad jugom Europe, uključujući i Hrvatsku, Srbiju, Albaniju te Bosnu i Hercegovinu. Gotovo možemo govoriti o lijepom izgledu omega bloka, analizirao je Nedim Sladić, meteorolog Nove BH.

Facebook komentari