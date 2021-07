Džaferović: Velika bol i tuga, cijeli svijet treba odati počast žrtvama

“Dok je svijeta i vijeka, do Sudnjega dana, sjećat ćemo se i odavati poštovanje žrtvama genocida u Srebrenici. To radi cijeli civilizirani svijet i svaki put ćemo pozivati one koji to još nisu učinili da krenu putem kojim ide civlizirani svijet. Ovo je velika bol, velika tuga, žrtvama se mora odati poštovanje i to treba da radi cijeli svijet”, kazao je Džaferović.

Istakao je da u BiH i dalje “nismo na tom nivou”.

“Žao mi je što u BiH i dalje nismo na tom nivou, mislim na političke, vjerske, kulturne intelektualne elite srpskog naroda iz RS i elite istog tog naroda iz Srbije. Vrlo je važna stvar da je region Zapadnog Balkana krenuo ovim putem. Vrlo je važna Rezolucija koju je usvojila Skupština CG i Kosova. Mislim da je to put kojim treba da idemo, da se suočimo sa prošlošću. To je put kojim treba da ide BiH i cijeli region. Koristim priliku da pozovem pravosudne institucije BiH, nakon što je Haški tribunal okončao svoj posao kada je u pitanju BiH, da procesuiraju sve one koji su činili zločine posebno kada je u pitanju genocid u Srebrenici“.

Dodaje da “ne smije ostati nekažnjen svako ko je učestvovao u zločinima”. prenosi 2N1”

“Ne smije ostati nekažnjen svako ko je učestvovao u izvršenju genocida i najvećeg zločina u Evropi od Drugog svjetskog rata pa do danas. Pozivam sve one koji znaju bilo šta o grobnicama, da pokažu ta mjesta i da te ljude dostojanstveno sahranimo.

To bi bila moja poruka na ovaj tužni dan, tužni mjesec. U BiH je ustvari zbog svega što se dogodilo svaki dan tužan“.

