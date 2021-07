Suzama i dovama iz Visokog ispraćeni tabuti s tijelima ubijenih u genocidu u Srebrenici

Prije polaska kolone, porodice žrtava i građani Visokog, molitvama i polaganjem cvijeća na tri kombija su odali počast i ispratili posmrtne ostatke žrtava genocida iz 1995. godine, genocida u kojem su jedinice pod komandom haškog osuđenika Ratka Mladića u masovnim ubistvima na više lokacija na području Srebrenice ubile više od osam hiljada Bošnjaka.

užna kolona na putu prema Potočarima, kratko će se zadržati u Ilijašu, a nakon toga i u Vogošći. Ispred zgrade Predsjedništva BiH bi trebala biti oko 12 sat

Konvoj sa tabutima s posmrtnim ostacima identificiranih žrtava bi u Potočare trebao stići danas u popodnevnim satima, a u nedjelju, 11. jula, će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop. prenosi “Radiosarajevo“.

Među prvima je na ispraćaj srebreničkih žrtava stigla Raifa Musić iz Vlasenice, a trenutno sama živi na području Visokog.

“Danas smo došli ovdje da ispratimo ove naše lijepe šehide, naša košćice. I moj muž je ukopan u Potočarima 2005. godine, Musić Mehidin. Od šestočlane porodice iz naše kuće preživjele smo samo ja i moja kćerka“, kazala je Musić.

Ona je kazala da joj je želja da se Srebrenica više nikada nikom ne ponovi te je dodala da preživjele žrtve nose tugu i teret svakim danom, do kraja njihovih života.

Član Kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH Amor Mašović istakao je da je pandemija uticala na reduciranje aktivnosti na teretnu, ali da se nastavilo tragati za 7.601 nestalom osobom u BiH.

“Nažalost, ova tradicija ispraćanja posmrtnih ostataka žrtava je posljedica monstruoznosti zločina. Uglavnom su to opet nekompletni ekshumirani ostaci, uglavnom iz sekundarnih grobnica”, rekao je Mašović.

Ističući da je ovo 21. ispraćaj žrtava iz Visokog, a da se stvari nisu puno promijenile, Mašović je kazao da porodice žrtava i ovu godišnjicu dočekuju bez usvojenog zakona o zabrani negiranja genocida.

Elvir Špiodić je u ime organizatora ispraćaja žrtava iz Visokog kazao da je o genocidu u Srebrenici teško govoriti, ali da je još teže i opasnije šutjeti o tome.

“Srebrenica je za nekoga samo riječ, ali vjerujte da je to za neke cijeli život. Doživljaj i događaj su različiti pojmovi i ne mogu biti isto. Hvala svima koji to razumiju. Hvala svima koji su danas uz nas i koji su bili podrška ovih godina porodicama i na bilo koji način doprinijeli da se Srebrenica pamti. To je naša moralna obaveza“, kazao je Špiodić.

Gradonačelnik Visokog Mirza Ganić je kazao da Visoko danas ispraća 19 žrtava genocida koje su prije 26 godina brutalno ubijeni.

“Mi smo danas ovdje da dijelimo bol jer je ona još svježa. Ovdje smo da svijetu pošaljemo poruku da genocid i zločinci koji su ga počinili trebaju i moraju biti kažnjeni. Ovdje smo da se zna da je istina naša snaga, a da je pravda naša sudbina“, poručio je Ganić.

Na 26. godišnjicu genocida u Srebrenici u mezarju Memorijalnog centra bit će ukopano 19 žrtava: Vejsil (Abdulah) Hamzabegović rođen 1939. godine, Muhidin (Mujo) Mehmedović rođen 1977, Fikret (Ramiz) Kiverić rođen 1978, Ramiz (Rizvo) Selimović rođen 1951, Esnaf (Zurijet) Halilović rođen 1976, Zilha (Edhem) Delić rođena 1971, Muamer (Osman) Mujić rođen 1976, Mehmed (Mustafa) Beganović rođen 1947, Hajro (Ramo) Aljić rođen 1944, Jusuf (Hajro) Aljić rođen 1967, Zajim (Mujo) Hasanović rođen 1968, Asim (Husejin) Nukić rođen 1971, Azmir (Aziz) Osmanović rođen 1979, Nezir (Rešid) Dautović rođen 1969, Ibrahim (Suljo) Avdagić rođen 1950, Jusuf (Adem) Halilović rođen 1948, Salih (Džanan) Džananović rođen 1955, Meho (Salih) Karahodžić rođen 1939. i Husein (Ibrahim) Kurbašić rođen 1932.

U Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari do sada su ukopane 6.652 žrtve genocida počinjenog u julu 1995. godine, dok je na drugim lokacijama, a prema željama porodica žrtava, ukopano još 237 žrtava genocida. Još uvijek se traga za oko 1.000 žrtava genocida.

